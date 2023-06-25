طيران ناس ينقل 100 ألف حاج من 13 دولة

أعلن طيران ناس، الناقل الجوي السعودي والطيران الاقتصادي الرائد في الشرق الأوسط، اكتمال نقل أكثر من 100 ألف من حجاج بيت الله الحرام في موسم الحج لهذا العام 1444هـ من أكثر من 13 دولة، رافعًا عدد الحجاج والمعتمرين الذين نقلهم منذ تأسيسه في العام 2007 إلى أكثر من مليوني حاج ومعتمر.

طيران ناس ينقل الحجاج

وتتوزع الدول التي نقل منها طيران ناس الحجاج في العام 1444هــ على قارتي آسيا وإفريقيا وتشمل دول الجزائر، المغرب، موريتانيا، نيجيريا، بوركينا فاسو، ساحل العاج، السنغال، غانا، النيجر، جزر القمر، الهند، بنغلاديش، وكازاخستان.

وكان طيران ناس أكد استعداداته لضمان تقديم أفضل خدمة وتجربة لضيوف بيت الله الحرام منذ ركوبهم إلى الطائرة وخلال الاستقبال وحتى مرحلة المغادرة بعد أدائهم لفريضة الحج، مع توفير فريق تنفيذي مختص يعمل على مدار الساعة من خلال غرفة مركز العمليات الرئيسي لمتابعة العمليات التشغيلية، وتوفير كافة الاحتياجات والإمكانات اللازمة للتيسير على حجاج بيت الله الحرام، بالتعاون مع إدارتي مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة والجهات الحكومية المعنية.

طائرات جديدة لطيران ناس

وتسلم طيران ناس أوائل مايو طائرته الرابعة من طراز إيرباص A330 عريض البدن، لتعزيز القدرة التشغيلية وزيادة عدد الركاب على الوجهات متوسطة إلى طويلة المدى، تماشيًا مع الاستراتيجية الوطنية للطيران المدني للوصول إلى 330 مليون راكب وزيادة عدد الوجهات الدولية المرتبطة بالسعودية إلى أكثر من 250 وجهة بحلول عام 2030 من خلال استراتيجيته للنمو والتوسع التي تم إطلاقها في أوائل عام 2022، تحت شعار “نربط العالم بالمملكة”، يهدف طيران ناس للوصول إلى 165 وجهة داخلية ودولية، ويربط طيران ناس حاليًا أكثر من 70 وجهة داخلية ودولية، ونقل منذ تأسيسه عام 2007 أكثر من 60 مليون مسافر.