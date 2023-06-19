طيران ناس يوقع طلبية شراء 30 طائرة إيرباص A320neo

أعلن طيران ناس، الناقل الجوي السعودي والطيران الاقتصادي الرائد في الشرق الأوسط، توقيع اتفاقية مع شركة إيرباص لشراء 30 طائرة جديدة من طراز A320neo بقيمة تتجاوز 14 مليار ريال.

ووقع الجانبان الاتفاقية أثناء دورة هذا العام 2023 لمعرض باريس الدولي للطيران، وهي الدورة الأولى منذ جائحة كورونا لأكبر معرض لصناعة الطيران في العالم، والذي تستضيفه العاصمة الفرنسية كل عامين، وذلك بحضور وزير النقل والخدمات اللوجستية، المهندس صالح الجاسر، ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز الدعيلج، ورئيس مجلس إدارة طيران ناس عايض الجعيد، والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لطيران ناس بندر المهنا، والرئيس التنفيذي للعمليات التجاري والدولية في شركة إيرباص كريستيان شيرير.

طائرات جديدة لطيران ناس

وتأتي الطلبية الجديدة بعدما تسلم طيران ناس مؤخرًا عددًا من الطائرات الجديدة من طراز A320neo ضمن 19 طائرة من المقرر أن يتسلمها خلال العام 2023، ما ارتفع معها عدد الطائرات من هذا الطراز الحديث إلى 32 طائرة وهو ما يشكل أكثر من ثلثي أسطول طيران ناس المكون من 49 طائرة، منها 13 طائرة إيرباص A320ceo وأربع طائرات من طراز A330 عريض البدن ضمن تعزيز اﻻستعدادات التشغيلية قبل بدء موسم الحج لهذا العام.

وقال الرئيس التنفيذي لطيران ناس بندر المهنا إن هذه الاتفاقية تأتي ضمن طلبية شراء 120 طائرة من شركة إيرباص بقيمة تجاوزت 32 مليار ريال، ضمن خططه لزيادة حجم أسطوله بعد موافقة مجلس إدارة الشركة على زيادة طلبيات شراء الطائرات إلى 250 طائرة، وذلك في إطار التزام طيران ناس بالمضي قدمًا في استراتيجيته للنمو والتوسع تحت شعار “نربط العالم بالسعودية” بالتوازي مع الاستراتيجية الوطنية للطيران المدني التي تهدف إلى ربط السعودية مع أكثر من 250 وجهة دولية بحلول عام 2030، وإلى زيادة عدد المسافرين إلى 330 مليون مسافر سنويًا عبر كافة مطارات السعودية”.

وفي حين شدد المهنا على أن طيران ناس يعمل على تعزيز موقعه كأكبر شركة طيران اقتصادي في الشرق الأوسط، وواحدة ضمن أفضل 10 شركات طيران اقتصادي بالعالم، أكد أن الشركة تستهدف التقدم في التصنيف العالمي لتكون من أفضل 5 شركات بالعالم في فئتنا، وأكبر مالك للطائرات الحديثة بالمنطقة.

وأضاف، “سجل أسطول طيران ناس نمواً بلغت نسبته حتى شهر يونيو أكثر 92% خلال نحو عامين، منها 4 طائرات عريضة البدن من طراز A330 إذ تعتزم الشركة زيادة عدد طائراتها عريضة البدن بالتوازي مع تضاعف عملياتها التشغيلية في الفترة المقبلة ولتعزيز خدماتها لضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين والزوار”.

الطراز الأحدث لطائرات الممر

وتعد الطائرة A320neo الطراز الأحدث لطائرات الممر الواحد وأكثرها كفاءة في استهلاك الوقود على مستوى العالم، ما يعزز أداء طيران ناس في مجال الاستدامة وحماية البيئة، مع المضي قدما في تنفيذ خطة التوسع والنمو التي أطلقها مطلع العام الماضي تحت عنوان “نربط العالم بالمملكة”، والتي تهدف للوصول إلى 165 وجهة داخلية ودولية.

ووافق مجلس إدارة طيران ناس العام الماضي على زيادة طلبياته لشراء الطائرات إلى 250 طائرة جديدة، بما يجعل الناقل الجوي السعودي أكبر شركة طيران اقتصادي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويعزز قدراته للمساهمة في تحقيق أهداف استراتيجية الطيران المدني للوصول إلى 330 مليون مسافر وزيادة عدد الوجهات الدولية المرتبطة بالسعودية إلى أكثر من 250 وجهة بحلول عام 2030.

ويربط طيران ناس حالياً أكثر من 70 وجهة داخلية ودولية، ونقل منذ تأسيسه عام 2007 أكثر من 60 مليون مسافر.