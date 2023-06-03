ظاهرة غبار شيطان في ماريلاند الأمريكية

أظهر مقطع فيديو تم تصويره بواسطة أحد المارة، عاصفة غبار ضخمة تم وصفها بأنها ظاهرة غبار شيطان ضخم في ولاية ماريلاند الأمريكية.

شيطان غبار ضخم

وكشف الفيديو عن لحظة غبار شيطان ضخم يدور في شكل دائري بطريقة جنونية، على الطريق السريع، وسط تحذيرات من عاصفة جو سيئة.