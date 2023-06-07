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ظهور طاعون الأسماك بعد انهيار سد كاخوفكا

الأربعاء ٧ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٥٢ مساءً
ظهور طاعون الأسماك بعد انهيار سد كاخوفكا
المواطن - فريق التحرير

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مُنع سكان المناطق التي غمرتها الفيضانات في مناطق ميكولايف وخيرسون وزابوروجيا من صيد الأسماك وبيعها وأكلها، وسط تحذيرات من خطر الإصابة بالتسمم الغذائي.

ونشرت وزارة الصحة الاوكرانية بيانًا جاء فيه: في منطقة ميكولايف تم عقد لجنة محلية حول قضايا السلامة البيئية والإيكولوجية وحالات الطوارئ بسبب عواقب انفجار سد كاخوفكا وتبين أن هناك وباء من الأسماك في البلديات المتضررةـ مضيفة: يُمنع صيد الأسماك وبيعها وينصح السكان بالامتناع عن تناول الأسماك.

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ظهور طاعون الأسماك بعد انهيار سد كاخوفكا

طاعون في الأسماك

وأشارت وزارة الصحة الأوكرانية أيضًا إلى أنه في الأيام الثلاثة إلى الخمس المقبلة، ستلاحظ طاعونًا من الأسماك في المناطق التي غمرتها الفيضانات في جنوب أوكرانيا بسبب الانخفاض السريع في مستوى المياه، مضيفة: يمنع منعًا باتًا جمع واستهلاك مثل هذه الأسماك.

وأضافت وزارة الصحة أن هناك خطر الإصابة بالتسمم الغذائي، كما نصحت بعدم شرب أو استخدام مياه الأنهار والآبار، كما يجب غلي الماء حتى لغسل الفواكه والخضراوات.

ويلاحظ المتخصصون أن من بين أعراض التسمم الغذائي آلام البطن والقيء والإسهال وارتفاع درجة حرارة الجسم.

ظهور طاعون الأسماك بعد انهيار سد كاخوفكا

أسوأ الكوارث البيئية

واعتبر رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال بعد تدمير سد كاخوفكا في جنوب بلده أن روسيا تسببت بإحدى أسوأ الكوارث البيئية في العقود الأخيرة.

وقال: ستجد العشرات من البلدات والقرى نفسها تواجه مشاكل في مياه الشرب والوصول إلى إمدادات مياه الري، واصفًا الفعل الذي تنسب كييف مسؤوليته إلى روسيا بأنه جريمة ضد الإنسانية وإبادة بيئية.

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