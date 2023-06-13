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الحكم بسجنه مدة 4 سنوات

إدانة وافد بتهمة غسل الأموال ومصادرة مشغولات ذهبية تزن 6 كجم

الثلاثاء ١٣ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٤ صباحاً
إدانة وافد بتهمة غسل الأموال ومصادرة مشغولات ذهبية تزن 6 كجم
المواطن - فريق التحرير

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صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة أن نيابة الجرائم الاقتصادية أنهت إجراءات التحقيق مع وافد من جنسية آسيوية بتهمة غسل الأموال، من خلال إخفاء مشغولات ذهبية بلغ وزنها قرابة “6 كيلوجرامات” بداخل مركبته بطريقة سرية، ونقلها إلى المملكة عبر أحد المنافذ البرية.

وبين المصدر أنه بإحالة المتهم للمحكمة المختصة وتقديم الأدلة على اتهامه، صدر بحقه حكم يقضي بإدانته بما نسب إليه، وسجنه مدة (4 سنوات)، ومصادرة المشغولات الذهبية المضبوطة معه.

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وشدد المصدر على مضي النيابة العامة في حماية التعاملات الاقتصادية، والتصدي للسلوكيات التي من شأنها الجناية على الأمان الاقتصادي ووضع الجناة تحت طائلة المساءلة الجزائية المشددة.

 

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