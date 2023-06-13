إدانة وافد بتهمة غسل الأموال ومصادرة مشغولات ذهبية تزن 6 كجم 6 نصائح للحجاج لتجنب الإصابة بالإجهاد الحراري الجامعة الإسلامية تعلن وظائف من المرتبة السابعة إلى المرتبة الثامنة إدانة أعضاء مجلس إدارة سابق لـ”ثمار” وتغريمهم 3.4 مليون ريال مايكروسوفت تختبر مزايا جديدة في تطبيق سكايب تدشين قافلة “طيف عزيز” أضخم مشاريع جمعية أسر التوحد الفرق بين الخطوط الجوية السعودية وطيران الرياض مباحثات سعودية قطرية لتعزيز التعاون بقطاع المتاحف خسائر بترورابع المتراكمة تبلغ 21% من رأس المال بقيمة 3.53 مليار ريال الدمام والدهناء الأعلى حرارة اليوم بـ 47 مئوية
صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة أن نيابة الجرائم الاقتصادية أنهت إجراءات التحقيق مع وافد من جنسية آسيوية بتهمة غسل الأموال، من خلال إخفاء مشغولات ذهبية بلغ وزنها قرابة “6 كيلوجرامات” بداخل مركبته بطريقة سرية، ونقلها إلى المملكة عبر أحد المنافذ البرية.
وبين المصدر أنه بإحالة المتهم للمحكمة المختصة وتقديم الأدلة على اتهامه، صدر بحقه حكم يقضي بإدانته بما نسب إليه، وسجنه مدة (4 سنوات)، ومصادرة المشغولات الذهبية المضبوطة معه.
وشدد المصدر على مضي النيابة العامة في حماية التعاملات الاقتصادية، والتصدي للسلوكيات التي من شأنها الجناية على الأمان الاقتصادي ووضع الجناة تحت طائلة المساءلة الجزائية المشددة.