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لثبوت عدم جديتهم في البحث عن عمل

الموارد البشرية توقف صرف معاشات الضمان لـ 7300 مستفيد

الأربعاء ١٤ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٢٥ صباحاً
الموارد البشرية توقف صرف معاشات الضمان لـ 7300 مستفيد
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الأربعاء، إيقاف صرف معاشات الضمان الاجتماعي لأكثر من (7300) مستفيد في دفعة الشهر الماضي، تراوحت أعمارهم بين 18 إلى 40 عاماً؛ وذلك لإخلالهم بشرط من شروط صرف المعاش وثبوت عدم جديتهم في التمكين ورفضهم للفرص الوظيفية المقدمة لهم من قبل صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف).

نظام الضمان الاجتماعي

وأوضحت الوزارة، في بيان لها عبر “تويتر”: “نصت الفقرة الخامسة من المادة السابعة عشر في نظام الضمان الاجتماعي على توقف صرف المعاش إذا ثبت للوزارة أن المستفيد القادر على العمل لا يبحث عن عمل أو لم يتقدم إلى منصات التوظيف المعتمدة في الوزارة، وما في حكمها، أو لم يقبل عروض العمل والتدريب المناسبة”.

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تمكين المستفيدين

وأكدت الموارد البشرية، أنها تسعى من خلال نظام الضمان الاجتماعي المطور إلى تمكين المستفيدين من تحقيق الاستقلال المالي والتحول إلى أشخاص منتجين من خلال التأهيل والتدريب ومسارات التمكين المختلفة، وذلك بما يواكب رؤية المملكة 2030، حيث تدعو الوزارة جميع المستفيدين القادرين على العمل إلى التجاوب مع فرص التدريب والتأهيل والتوظيف المقدمة إليهم من الجهات ذات العلاقة والتقدم للفرص الوظيفية المتاحة عبر منصات التوظيف المعتمدة لتجنب إيقاف صرف معاش الضمان الاجتماعي.

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