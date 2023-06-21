النائب العام يأمر بالقبض على شخصين ظهرا في مقطع مرئي فيه إساءة لأحد الوافدين

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صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة أنه بناءً على ما تم رفعه من مركز الرصد النيابي بشأن ظهور شخصين في محتوى مرئي عبر وسائل التواصل الاجتماعي وذلك من خلال قيامهما بالإساءة لأحد الوافدين وذلك بظهور أحدهما متنكراً بزي نسائي أثناء تواجدهما في المركبة، وتوثيق فعلهما ونشره، ما من شأنه المساس بالآداب العامة وحرمة الحياة الخاصة.
فقد صدر أمر النائب العام بالقبض على المذكورين وتحريك الدعوى الجزائية بحقهما، تمهيداً لإحالتهما إلى المحكمة المختصة والمطالبة بالعقوبات الرادعة .
وأضاف المصدر أن النيابة العامة ترصد كل ما من شأنه المساس بالآداب العامة أو حقوق الآخرين أو حياتهم الخاصة، والمطالبة بتطبيق العقوبات النظامية بحقهم.
الراقي
احسن فيهم