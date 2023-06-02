عبارة عربية تزين التاج الماسي للأميرة رجوة الحسين

ارتدت رجوة الحسين خلال مراسم زفافها على ولي عهد الأردن، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، أمس الخميس، تاجًا لفت أنظار جميع متابعي مراسم العرس.

الكلمات على التاج

وأبرز نشطاء التاج الذي ارتدته رجوة التي صدرت إرادة ملكية أردنية بمنحها لقب صاحبة السمو الملكي الأميرة رجوة الحسين المعظمة، وعبارة رجوة من الله.

ولفت نشطاء إلى أن الجملة مقتبسة من كلمة أدلت بها الملكة رانيا والدة ولي العهد الأردني بحفل حناء أقيم قبيل عقد القران: وأخيراً صار عندي كِنة! بس مش أي كِنة ما شاء الله عليها رجوة يعني ما بعرف في أحلى أو ألذ منها العروس؟ جد غلاوتها من غلاوة إيمان وسلمى، بتذكر من أكمن شهر لمّا خبرنا حسين سيدنا وأنا أنه نوى يتزوج قديش كانت فرحتنا، رجوة هي أحلى رجاء مني لرب العالمين لحسين.

وعُقد قران الأمير الحسين ورجوة في قصر زهران بحضور نحو 140 ضيفًا من أفراد عائلات ملكية عالمية وكبار الشخصيات، قبل أن يبدأ مسير الموكب الأحمر الملكي ليطوف بالعروسين، شوارع العاصمة عمّان، وصولًا إلى قصر الحسينية.

تاج الملكة رانيا

وفي الوقت نفسه يعتبر تاج العظمة الذي ارتدته الملكة رانيا يوم أمس خلال مأدبة العشاء في قصر الحسينية واحدًا من أشهر التيجان حول العالم، وهو هدية من زوجها الملك عبدالله الثاني من عام 2005، وارتدته الملكة رانيا من قبل في أكثر من مناسبة.

وأُدخل في تصميمه جملتي العظمة لله والله أكبر. وكانت هذه المرة الأولى التي يكتب فيها بالخط العربي على تاج ملكي وهو من توقيع يان سيسكارد من دار FRED للمجوهرات.