تشكيل مباراة الأهلي والوداد المتوقع تعليق تداول سهم “دار المعدات” للإعلان عن حدث جوهري ضبط مروجين بالرياض وإحباط تهريب الحشيش بالقحمة عبدالإله ال دغش ملازماً حساب المواطن: إيداع 3.7 مليار ريال لمستفيدي دفعة يونيو جامعة الأمير سطام تعلن عن وظائف شاغرة السعودية تعلن إطلاق طريق حرير عصري بين الصين والعرب لا تأثير مباشر للحالة المدارية على أجواء السعودية نيابة عن ولي العهد.. وزير الخارجية يفتتح مؤتمر الأعمال العربي الصيني الفالح: التعاون مع الصين حقق إنجازات نوعية في السنوات الأخيرة
بحضور وتشريف من سمو وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف آل سعود، احتفلت أسرة آل دغش بتخرج أبنهم الملازم عبدالإله بن سعيد القرني من كلية الملك فهد الأمنية مساء الأربعاء الماضي ضمن الدورة (51) التأهيلية للضباط الجامعيين.
“المواطن” تبارك لـ (علي – ظافر – سعيد)، أبناء سعد بن دغش -رحمه الله- تخرج الابن عبدالإله، متمنين له ولجميع زملائه التوفيق والسداد لخدمة دينهم ومليكهم ووطنهم.