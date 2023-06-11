عبدالإله ال دغش ملازماً

بحضور وتشريف من سمو وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف آل سعود، احتفلت أسرة آل دغش بتخرج أبنهم الملازم عبدالإله بن سعيد القرني من كلية الملك فهد الأمنية مساء الأربعاء الماضي ضمن الدورة (51) التأهيلية للضباط الجامعيين.

“المواطن” تبارك لـ (علي – ظافر – سعيد)، أبناء سعد بن دغش -رحمه الله- تخرج الابن عبدالإله، متمنين له ولجميع زملائه التوفيق والسداد لخدمة دينهم ومليكهم ووطنهم.