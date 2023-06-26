عبدالرحمن آل مقرن يشكر القيادة بمناسبة تعيينه نائبًا لوزير الدفاع مراوح رذاذ على أعمدة صحن المطاف لتلطيف الأجواء للطائفين الخارجية الأمريكية: ليس لدينا أي معلومات عن مكان تواجد قائد فاغنر سلمان الدوسري من 911: جهود وطنية جبارة تؤكد الجاهزية التامة لخدمة الحجاج الداخلية: لن نسمح ولن نرضى أن يمس أي حاج طرفة شعر عقار الإسكندرية المنهار انشطر نصفين اللقطات الأولى لوزير الدفاع الروسي بعد أحداث تمرد فاغنر الصحة: لم يتم تسجيل أي أمراض وبائية بين الحجاج مقتل موظف في مطار ابتلعه محرك طائرة 25 كبينة للتوعية و71 شاشة إلكترونية لإرشاد الحجاج بمشعر منى
رفع الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عبدالعزيز بن عياف آل مقرن، الشكر والتقدير إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة صدور الأمر الملكي بتعيينه نائبًا لوزير الدفاع.
وأعرب بهذه المناسبة، عن اعتزازه بهذه الثقة الملكية، سائلًا الله عز وجل التوفيق في هذه المهمة لخدمة الدين ثم الملك والوطن، وأن يكون عند حسن ظن القيادة.
وصدر أمر ملكي بتعيين الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عبدالعزيز بن عياف آل مقرن نائبًا لوزير الدفاع، وجاء نصه كما يلي:
أمر ملكي كريم الرقم: أ/ 474
التاريخ: 7/ 12/ 1444هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ 90) بتاريخ 27/ 8/ 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/ 10) بتاريخ 18/ 3/ 1391هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/ 632) بتاريخ 4/ 12/ 1443هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/ 14) بتاريخ 3/ 3/ 1414هـ.
أمرنا بما هو آت:
أولًا: يعين صاحب السمو الأمير/ عبدالرحمن بن محمد بن عبدالعزيز بن عياف آل مقرن نائبًا لوزير الدفاع بمرتبة وزير.
ثانيًا: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود