عبدالعزيز الفيصل يهنئ الأهلي المصري باللقب الإفريقي

هنأ وزير الرياضة، رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، الأهلي المصري بمناسبة فوزه بلقب دوري أبطال إفريقيا.

الفيصل يبارك لـ الأهلي المصري

وقال وزير الرياضة، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “أبارك للنادي الأهلي المصري فوزه بدوري أبطال إفريقيا.. وكل الأمنيات لشقيقه الوداد المغربي بالتوفيق في البطولات القادمة”.

ونجح النادي الأهلي المصري في التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الـ11 في تاريخه، بعد الفوز على الوداد المغربي بنتيجة 3\2 بمجموع المباراتين، حيث فاز ذهابًا بهدفين مقابل هدف، وتعادلا إيجابيًا بهدف لكل منهما.

ومن المقرر أن يُشارك الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري في كأس العالم للأندية، للمرة الرابعة على التوالي، حيث شارك بصفته بطلًا لدوري أبطال إفريقيا نسختي 2020 و2021، ولعب باعتباره وصيف 2022.

كأس العالم للأندية 2023

وحسمت 6 فرق تأهلها رسميًا إلى بطولة كأس العالم للأندية 2023 المقرر إقامتها في السعودية خلال الفترة من 12 وحتى 22 ديسمبر المقبل، وفي انتظار بطل أمريكا الجنوبية، حيث تُلعب مباريات مرحلة المجموعات حاليًا.

وضمنت 6 فرق أخرى المشاركة بمونديال الأندية، وهي؛ الاتحاد بطل دوري روشن السعودي بصفته ممثل البلد المضيف، أوراوا ريد دايموندز الياباني بطل آسيا، أوكلاند سيتي النيوزيلندي بطل أوقيانوسيا.

كما يُشارك في كأس العالم للأندية 2023، كلوب ليون المكسيكي بطل الكونكاكاف، ومانشستر سيتي المتوج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، بجانب الأهلي المصري بطل إفريقيا.