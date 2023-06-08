Icon

الأرض لن تحتمل 10 مليارات إنسان Icon عبدالعزيز بن سعود يرعى حفل تخريج طلاب كلية الملك فهد الأمنية Icon مبادرة لتسهيل حصول زوار المسجد النبوي على ماء زمزم Icon وفاة مؤسفة لرياضية جزائرية Icon حالات تلزم قائد المركبة بالبقاء أقصى الأيمن أثناء القيادة Icon طائرة تهبط اضطراريًّا بالأراضي الروسية أُثناء رحلتها لأميركا Icon هزة أرضية بقوة 2.1 ريختر تضرب الحدود الإماراتية العمانية Icon توقعات بتصحيح جديد لأسعار العقار في السعودية Icon سفارة البحرين لدى الخرطوم تتعرض للاقتحام والتخريب Icon جماهير الهلال تطالب بالتعاقد مع جوندوجان Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
كرم طالبين ممن تخرجوا من الكلية

عبدالعزيز بن سعود يرعى حفل تخريج طلبة كلية الملك فهد الأمنية

الخميس ٨ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٠ صباحاً
عبدالعزيز بن سعود يرعى حفل تخريج طلبة كلية الملك فهد الأمنية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

رعى الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية، أمس الأربعاء، حفل تخريج الدورة 64 من طلبة بكالوريوس العلوم الأمنية، والدورة 52 للضباط الجامعيين، والدفعة 13 من طلبة البرنامج الأكاديمي الأمني للابتعاث الخارجي للعام الدراسي 1444هـ، وذلك في مقر كلية الملك فهد الأمنية بالرياض.

وألقى مدير عام الكلية اللواء الدكتور علي بن عبدالرحمن الدعيج، كلمة خلال الحفل عبر فيها عن شكره لوزير الداخلية على رعايته الكريمة لحفل التخرج.

قد يهمّك أيضاً
مشاهد لجريان سيول شرق الردف بالطائف

مشاهد لجريان سيول شرق الردف بالطائف

الأمن العام: احذروا الاستجابة لحملات الحج الوهمية

الأمن العام: احذروا الاستجابة لحملات الحج الوهمية

مستهدفات الخطة

وبين أن الكلية مستمرة في تحقيق مستهدفات خطتها الإستراتيجية ورؤيتها بالريادة في التأهيل والتدريب الأمني والعسكري، مشيرًا إلى أبرز منجزات الكلية خلال العام الدراسي، ومنها الحصول على الاعتماد المؤسسي الكامل من هيئة تقويم التعليم والتدريب، إضافة إلى تقديم برنامجي ماجستير في الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني.

شكر وثناء

وعبر الخريجون من جانبهم في كلمة ألقاها رقيب أول الكلية حسين بن علي القحطاني، عن شكرهم للأمير عبدالعزيز بن سعود لرعايته حفل تخرجهم، مؤكدين جاهزيتهم للانضمام مع زملائهم في ميادين العز والشرف لخدمة الوطن والحفاظ على أمنه.

وبعد عرض عسكري قدمه الخريجون استعرضوا فيه مهاراتهم، شاهد الأمير والحضور فيلمًا وثائقيًّا تضمن إيجازًا عن تاريخ الكلية عبر 90 عامًا، وأبرز ما حققته من إنجازات في الفترة الأخيرة.

تكريم شخصيتين

وقد شهد الحفل- بمناسبة مرور 90 عامًا على تأسيس الكلية- تكريم وزير الداخلية لشخصيتين أمنيتين ممن تخرجوا من الكلية، وهما: رئيس أمن الدولة عبدالعزيز بن محمد الهويريني، ومساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني.

كما كرم الفائزين في مسابقة الأمير نايف للإبداع الأمني الأولى لمنسوبي وزارة الداخلية، ودشن الجمعية السعودية للعلوم الأمنية.

وأعلن خلال الحفل عن حصول الكلية على الاعتماد المؤسسي من هيئة تقويم التعليم والتدريب.

وفي نهاية الحفل عزف السلام الملكي.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الموارد البشرية تتيح فرصة العمل في موسم الحج عبر أجير
السعودية اليوم

الموارد البشرية تتيح فرصة العمل في موسم...

السعودية اليوم
مدني الرياض يخمد حريقًا في بركسات سكنية
السعودية اليوم

مدني الرياض يخمد حريقًا في بركسات سكنية

السعودية اليوم
معرفة باسورد الواي فاي في ويندوز 11 بسهولة
تكنولوجيا

معرفة باسورد الواي فاي في ويندوز 11...

تكنولوجيا
تكلفة خيالية لإغلاق الآبار النفطية غير النشطة في أمريكا
العالم

تكلفة خيالية لإغلاق الآبار النفطية غير النشطة...

العالم
الحصيني عن سقوط نيزك في المدينة المنورة: ظاهرة طبيعية
السعودية اليوم

الحصيني عن سقوط نيزك في المدينة المنورة:...

السعودية اليوم
إحباط ترويج أكثر من 55 كجم من الكوكايين بجدة
أخبار أمنية

إحباط ترويج أكثر من 55 كجم من...

أخبار أمنية
طلائع حجاج باكستان المستفيدين من طريق مكة يصلون إلى جدة
السعودية اليوم

طلائع حجاج باكستان المستفيدين من طريق مكة...

السعودية اليوم
صنداي تايمز: تحقيق الأوكرانيين لأي نجاح بالحرب سيكون كارثيًا
العالم

صنداي تايمز: تحقيق الأوكرانيين لأي نجاح بالحرب...

العالم