عبدالعزيز بن سلمان: لدينا منهجية في الاستثمارات العالمية مع الجميع

حسم سادس المتأهلين لكأس العالم للأندية 2023 اليوم دار المعدات تعلن زيادة رأس مال الشركة بقيمة 100 مليون ريال زلزال بقوة 5 درجات يهز أكبر مدن جنوب إفريقيا مشروع المملكة “أضاحي” يعلن فتح باب التوظيف الموسمي تشكيل مباراة الأهلي والوداد المتوقع تعليق تداول سهم “دار المعدات” للإعلان عن حدث جوهري ضبط مروجين بالرياض وإحباط تهريب الحشيش بالقحمة عبدالإله ال دغش ملازماً حساب المواطن: إيداع 3.7 مليار ريال لمستفيدي دفعة يونيو جامعة الأمير سطام تعلن عن وظائف شاغرة
قال وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان إن لدى السعودية منهجية في الاستثمارات العالمية مع الجميع.
وأوضح وزير الطاقة خلال كلمته بفعاليات مؤتمر الأعمال العربي الصيني، أنه لا مجال للمشاركة في المعادلة الصفرية، فهناك اعتقاد بأن هناك الكثير من الفرص المتاحة عالميًا، في وقت تتمتع فيه السعودية بموقع محوري وجغرافي يمكنها ويخولها للوصول للكثير من الأطراف للعمل مع الجميع.
وأضاف أن الفرص متاحة للاستثمارات مع الجميع، ومن ثم فلا مجال لخيارات “إما أن تكون معنا أو مع غيرنا” مؤكدًا أنهم في السعودية يعملون مع الجميع ومنفتحون لمن يريدون الاستثمار بالمملكة.
وأشار الأمير عبدالعزيز بن سلمان إلى أن هناك الكثير من الأشياء التي تسعى السعودية لتجربتها مع الصين والعكس، لافتًا إلى وجود الكثير من الانسجام بين مبادرة الحزام والطريق وبين رؤية 2030 وما تحاول تحقيقها، مؤكدًا أن هناك تكاملاً وانسجاماً بينهما، ومن ثم فالأمر يتعلق بالمواءمة للتواصل بشكل جيد للإسهام برؤية 2030، بالإضافة لوجود الكثير من الفرص التي ينبغي تحقيقها مع الصين منوهًا إلى وجود رغبة سعودية بتحقيق ذلك.
فيديو | وزير الطاقة: لدينا منهجية في الاستثمارات العالمية مع الجميع #مؤتمر_الأعمال_العربي_الصيني#الإخبارية pic.twitter.com/mlElnOFz6v
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 11, 2023
فيديو | وزير الطاقة: انسجام تام بين أهداف #رؤية_2030 ومبادرة "الحزام والطريق" #مؤتمر_الأعمال_العربي_الصيني#الإخبارية pic.twitter.com/4qFUUypMq5
— الإخبارية – اقتصاد (@ekhbariya_eco) June 11, 2023