عبدالعزيز بن سلمان: لدينا منهجية في الاستثمارات العالمية مع الجميع

قال وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان إن لدى السعودية منهجية في الاستثمارات العالمية مع الجميع.

وأوضح وزير الطاقة خلال كلمته بفعاليات مؤتمر الأعمال العربي الصيني، أنه لا مجال للمشاركة في المعادلة الصفرية، فهناك اعتقاد بأن هناك الكثير من الفرص المتاحة عالميًا، في وقت تتمتع فيه السعودية بموقع محوري وجغرافي يمكنها ويخولها للوصول للكثير من الأطراف للعمل مع الجميع.

وأضاف أن الفرص متاحة للاستثمارات مع الجميع، ومن ثم فلا مجال لخيارات “إما أن تكون معنا أو مع غيرنا” مؤكدًا أنهم في السعودية يعملون مع الجميع ومنفتحون لمن يريدون الاستثمار بالمملكة.

وأشار الأمير عبدالعزيز بن سلمان إلى أن هناك الكثير من الأشياء التي تسعى السعودية لتجربتها مع الصين والعكس، لافتًا إلى وجود الكثير من الانسجام بين مبادرة الحزام والطريق وبين رؤية 2030 وما تحاول تحقيقها، مؤكدًا أن هناك تكاملاً وانسجاماً بينهما، ومن ثم فالأمر يتعلق بالمواءمة للتواصل بشكل جيد للإسهام برؤية 2030، بالإضافة لوجود الكثير من الفرص التي ينبغي تحقيقها مع الصين منوهًا إلى وجود رغبة سعودية بتحقيق ذلك.