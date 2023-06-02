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كما ناقشا أهمية ضمان أمن إمدادات الطاقة إلى الأسواق

عبدالعزيز بن سلمان يبحث تعزيز التعاون مع رئيس هيئة الطاقة الصينية

الجمعة ٢ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٢:١١ مساءً
عبدالعزيز بن سلمان يبحث تعزيز التعاون مع رئيس هيئة الطاقة الصينية
المواطن - واس

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عقد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز ؛ وزير الطاقة، في الرياض، اجتماعًا مع رئيس الهيئة الوطنية للطاقة في جمهورية الصين الشعبية جانغ جيانهوا ، والوفد المرافق له.

تنويع مصادر الدخل

وبحث الطرفان سبل تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف مجالات الطاقة، بما يحقق مستهدفات رؤية السعودية 2030 ومبادرة الحزام والطريق الصينية، وبما يعكس سعي البلدين إلى تنويع وتنمية اقتصاديهما.

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تعزيز التعاون

كما ناقش الاجتماع مجالات التعاون بين الجانبين، وأهمية ضمان أمن إمدادات الطاقة إلى الأسواق، وإنشاء المشروعات المشتركة لتحويل البترول الخام إلى بتروكيميائيات، والاستخدامات المبتكرة للمواد الهيدروكربونية، والاستخدامات السلميّة للطاقة النووية، والوقود النووي،والمشاريع الوطنية في استكشاف وتعدين اليورانيوم، والمشروعات الكهربائية، والطاقة المتجددة، والهيدروجين النظيف، وكفاءة الطاقة، وسعي البلدين إلى تعزيز تعاونهما في سلاسل إمدادات قطاع الطاقة، مما يسهم في تعزيز مرونتها وفاعليتها، وأهمية هذا التعاون لتحقيق تحولات الطاقة بصورة مستدامة مع مراعاة الركائز الأساسية لها.

جهود مثمرة

كما تناول الاجتماع جهود البلدين وتعاونهما في مواجهة تحديات المناخ، من خلال نهج الاقتصاد الدائري للكربون، بوصفه إطارًا متكاملًا وشاملًا لمعالجة التحديات المترتبة على الانبعاثات، لإدارتها بشتى التقنيات النظيفة المتاحة، وبالأخص تقنيات الإزالة، مع مراعاة الظروف الوطنية لكل دولة.

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