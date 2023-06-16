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عبدالله بترجي ينافس خالد الغامدي على رئاسة الأهلي

الجمعة ١٦ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١:٠٣ صباحاً
عبدالله بترجي ينافس خالد الغامدي على رئاسة الأهلي
المواطن - فريق التحرير

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كشف النادي الأهلي مساء الخميس عن استبعاد 3 قوائم من أصل 4 ضمن المرشحين لرئاسة وعضوية المؤسسة غير الربحية للنادي، حيث ستعقد الجمعية العمومية للنادي يوم الخميس المقبل.

القائمة المقبولة في الأهلي

وجاءت القائمة المقبولة مكونة من: “خالد الغامدي مرشح للرئاسة، خالد يوسف النهدي مرشح لنائب الرئيس، ناصر آل عثيمين مرشح للعضوية، غسان عقيل مرشح للعضوية، عبدالإله الحروره مرشح للعضوية، رامي اللنجاوي مرشح للعضوية”.

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بينما تم قبول ترشح عبدالله بترجي للرئاسة وترشح أحمد بن معتوق لنائب الرئيس وقبول ترشح أمين البخاري وحمد العويضي للعضوية.

أما المستبعدين من الترشح للرئاسة فهم “عبدالعزيز البلادي، وزياد اليوسف”.

بينما تم استبعاد كل من “أحمد عبدالله الحصيني، إحسان عيسى، فالح السبيعي، خالد باعثمان، محمد بابقي” عن العضوية.

وتم استبعاد أيضًا كل من “جمال حكمت وبندر الدعجاني وحمد آل قريشه، سليمان معيوض، محمد أديب، خالد النهاري، مشعل الزهراني، ماويه خفاجي، يوسف محمد علي” عن العضوية.

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