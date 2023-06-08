عبد العزيز بن سلمان: الربط الكهربائي بين الخليج والعراق كان حلمًا وأصبح واقعًا

أكد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أن الربط الكهربائي بين الخليج والعراق سيحقق تعزيز أمن الشبكات بين الدول.

وأوضح وزير الطاقة، خلال حفل تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين دول الخليج وجمهورية العراق، أن ما يربط السعودية مع العراق ليس أنابيب أو خطوط كهرباء بل هي أوردة وعروق لافتًا إلى أن ما يجمع الدولتين أكبر وأشمل.

ولفت الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن مبادرة الربط الكهربائي الخليجي – العراقي كانت من السعودية، موضحًا أن مشروع الربط الكهربائي الخليجي – العراقي جزء من المشاريع التي سيتم تنفيذها بين المملكة والعراق.

وأضاف وزير الطاقة أن شبكة الربط الكهربائي لدول الخليج كانت حلمًا وأصبح واقعًا ، مُشيرًا إلى أن الربط مع العراق تحقق بتعاون الجانب العراقي.

مشروع الربط الكهربائي

كانت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، قد أعلنت بدء تنفيذ مشروع الربط الكهربائي الخليجي، بين دول مجلس التعاون وجمهورية العراق.

ووفقًا لبيانات هيئة الربط الكهربائي الخليجي، الصادرة على حساب مجلس التعاون على “تويتر”، بلغ حجم الوفر الاقتصادي المتحقق من الربط الكهربائي 20 مليار دولار، فيما بلغ حجم الوفر الاقتصادي المحقق للدول الأعضاء 3 مليارات دولار منذ بداية التشغيل الفعلي للربط الكهربائي الخليجي في عام 2009، وبلغت القيمة الاقتصادية للطاقة المتبادلة بين الدول الأعضاء 690 مليون دولار.

فيديو | وزير الطاقة: ما يربطنا مع العراق ليس أنابيب أو خطوط كهرباء بل هي أوردة وعروق وما يجمعنا أكبر وأشمل #الإخبارية pic.twitter.com/JEC5c3gt7M — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 8, 2023