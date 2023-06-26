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خلال موسم الحج 1444هـ

عدسات الحجاج تصور تفاصيل حياتهم داخل الحرم

الإثنين ٢٦ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١٧ مساءً
عدسات الحجاج تصور تفاصيل حياتهم داخل الحرم
المواطن - فريق التحرير

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وثقت عدسات الحجاج، العديد من اللقطات التي توضح تفاصيل رحلتهم خلال موسم الحج 1444هـ بالحرم المكي.

حجاج بيت الله الحرام

ونشرت قناة العربية مقطع فيديو يبين لوحة فنية رائعة بها شكل اصطفاف الحجاج بزي موحد حول الكعبة في الحرم المكي.

كما أظهر مقطع الفيديو، الركن اليماني وكذلك مشاهد مختلفة من داخل الحرم المكي.

ونقلت قناة الإخبارية، أجواء روحانية مباشرة من مشعر منى مع توافد الحجاج لقضاء يوم التروية.

يوم التروية

وبدأ حجاج بيت الله الحرام بالتوافد صباح اليوم الاثنين الثامن من شهر ذي الحجة 1444هـ إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية؛ تقربًا لله تعالى راجين منه القبول والمغفرة، متبعين ومقتدين بسنة نبيهم محمد– صلى الله عليه وسلم-، مكثرين من التلبية والتسبيح والتكبير، في صورة روحانية وإيمانية.

الاستعداد لوقوف عرفة

وأفادت الشريعة السمحة أن قدوم الحجاج المقرنين أو المفردين بإحرامهم إلى منى يوم التروية والمبيت فيها في طريقهم للوقوف بمشعر عرفة سنة مؤكدة.

ويحرم المتمتعون المتحللون من العمرة من أماكنهم سواء داخل مكة أو خارجها، حيث يبقى الحجاج بها إلى ما بعد بزوغ شمس التاسع من ذي الحجة، يتوجهون بعدها للوقوف بعرفة (الوقفة الكبرى)، ثم يعودون إليها بعد “النفرة” من عرفة والمبيت بمزدلفة لقضاء أيام (10– 11– 12– 13)، ورمي الجمرات الثلاث جمرة العقبة والجمرة الوسطى والجمرة الصغرى إلا من تعجل، وذلك لقوله تعالى: {واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى}.

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