عرض الأهلي قد يُبعد بوسكيتس عن إنتر ميامي

تُسيطر حالة من الجدل على مستقبل النجم الإسباني سيرجيو بوسكيتس في الموسم الرياضي الجديد، بعد رحيله عن صفوف برشلونة هذا الصيف.

الرحيل عن برشلونة

وانتهى عقد بوسكيتس صاحب الـ34 عامًا، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، بنهاية الموسم المنقضي، ولم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن التجديد، قبل أن يتم الإعلان بشكل رسمي عن رحيله، بعد 15 عامًا قضاها في صفوفه.

عرض جديد من الأهلي لبوسكيتس

وكان بوسكيتس قريبًا للغاية من الانتقال إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميامي الأمريكي، لمرافقه زميله السابق الأرجنتيني ليونيل ميسي، إلا أن النادي الأهلي طلب منه عدم حسم قراره النهائي.

وأشارت صحيفة “سبورت” الكتالونية، إلى أن النادي الأهلي تقدم بعرض جديد للنجم الإسباني، للانضمام إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، على أن يحصل على 3 أضعاف ما سيحصل عليه من إنتر ميامي.

وأضافت الصحيفة الإسبانية: “سبب تأخير عرض النادي الأهلي، هو أن جميع الأندية السعودية بصدد حركة تغيير، ولن يتسلم الرؤساء الجدد المسئولية حتى 26 يونيو الجاري”.

وجاء في ختام تقرير “سبورت”: “العرض المقدم لبوسكيتس من الأهلي؛ يمتد لنحو 3 مواسم، والكرة الآن في ملعب النجم الإسباني، الذي يتوقع أن يحسم قراره النهائي قريبًا، لبدء الاستعداد لمنافسات الموسم الرياضي الجديد”.