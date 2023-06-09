Icon

سعود الصرامي يوجه نصيحة لجماهير الاتحاد Icon توقعات بـ أمطار وبرد خلال الـ 24 ساعة المقبلة Icon متعافٍ من المخدرات بعد 40 عامًا: كنت أنام بالشوارع Icon 5 أندية تراقب سفيان أمرابط Icon احتراق ملايين الأفدنة في أسوأ حرائق للغابات بكندا Icon إطلاق الهوية الإعلامية لحجاج الداخل كلنا متحد Icon بنزيما قائد الاتحاد بديلًا لـ أحمد حجازي Icon سائق متهور يدهس صاحب سطحة بالرياض Icon دوري روشن وجهة ساديو ماني بعد مغادرة بايرن ميونخ Icon بايدن: لم أجرِ أي اتصال بوزير العدل بشأن لائحة اتهام ترامب Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
سيحسم موقفه بعد النهائي الأوروبي

عرض الـ100 مليون يورو يُقرب رياض محرز من الأهلي

الجمعة ٩ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٤:٤٩ مساءً
عرض الـ100 مليون يورو يُقرب رياض محرز من الأهلي
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

يبدو أن النجم الجزائري رياض محرز، قد يُغير قناعاته بشأن الاستمرار مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي في الموسم الرياضي الجديد.

عرض الأهلي لرياض محرز

وينتهي عقد رياض محرز صاحب الـ32 عامًا، مع مانشستر سيتي في صيف عام 2025، وتُشير التقارير إلى أن النادي الإنجليزي لا يفكر في بيعه؛ وسيطلب مبلغًا كبيرًا في حالة اتخاذ قرار بالاستغناء عن خدماته.

قد يهمّك أيضاً
1.4 مليار ريال لربط وتعزيز موثوقية شبكة الكهرباء في ثلاث مناطق

1.4 مليار ريال لربط وتعزيز موثوقية شبكة الكهرباء في ثلاث مناطق

التعاون الإسلامي تدين بشدة تعرض سفارة المملكة بالخرطوم وملحقياتها للتخريب

التعاون الإسلامي تدين بشدة تعرض سفارة المملكة بالخرطوم وملحقياتها للتخريب

وكشفت شبكة espn العالمية، أن النادي الأهلي قدم عرضًا بقيمة 100 مليون يورو، من أجل التعاقد مع رياض محرز لمدة موسمين، وذلك بالإضافة إلى مكافآت أخرى، في حالة موافقته على مغادرة صفوف مانشستر سيتي.

رياض محرز
محرز – المصدر @Mahrez22

وأكدت أن وفدًا من النادي الأهلي برئاسة وليد معاذ زار لندن هذا الأسبوع، لبحث إمكانية التعاقد مع أكثر من لاعب، وفي مقدمتهم رياض محرز، مشددة على أنه يشعر بالإحباط لقلة عدد دقائق اللعب هذا الموسم.

وأضافت أن النادي الأهلي يأمل في إقناع محرز بالانتقال إلى دوري روشن السعودي، كما حدث مؤخرًا مع الفرنسي كريم بنزيما، الذي لحق هو الآخر بالبرتغالي كريستيانو رونالدو.

رياض محرز
محرز – المصدر @oltsport_

تفاصيل العرض الأهلاوي

وأشارت espn، وفقًا لمصادرها إلى أن النادي الأهلي عرض على محرز 50 مليون يورو بجانب المكافآت في الموسم الرياضي الواحد، على أن يوقع لمدة موسمين، مع خيار التمديد لموسم رياضي آخر.

وأوضحت في ختام التقرير، أن رياض محرز منفتح على خوض تجربة جديدة في الملاعب السعودية، إلا أن الأمر غير واضح حاليًا بشأن موقف مانشستر سيتي، مؤكدة أن النادي سيحسم موقفه بعد نهائي دوري أبطال أوروبا.

رياض محرز
محرز – المصدر @ManCity

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

صحة الرياض لـ المرضى: تأكدوا من الحفاظ على خصوصيتكم خلال إجراء الفحص
السعودية اليوم

صحة الرياض لـ المرضى: تأكدوا من الحفاظ...

السعودية اليوم
التأشيرة تحرم السعدون من حفل تخرج ابنته في أمريكا
السعودية اليوم

التأشيرة تحرم السعدون من حفل تخرج ابنته...

السعودية اليوم
النصر الأقوى هجوميًا بعد الجولة الـ29
آخر الاخبار

النصر الأقوى هجوميًا بعد الجولة الـ29

آخر الاخبار
لحظة سقوط بايدن خلال تخرج القوات الجوية الأمريكية
العالم

لحظة سقوط بايدن خلال تخرج القوات الجوية...

العالم
البرد يكسو الأرض حلة بيضاء شمال حائل
السعودية اليوم

البرد يكسو الأرض حلة بيضاء شمال حائل

السعودية اليوم
انطلاق الجولة الـ27 من دوري روشن بـ4 مباريات غدًا
الرياضة

انطلاق الجولة الـ27 من دوري روشن بـ4...

الرياضة
القصبي: جميع إمكانيات السعودية ومعلوماتها رهن إشارة للعراق
السعودية اليوم

القصبي: جميع إمكانيات السعودية ومعلوماتها رهن إشارة...

السعودية اليوم
نيوم تخصص 95% من مساحتها للمحافظة على الطبيعة
السعودية اليوم

نيوم تخصص 95% من مساحتها للمحافظة على...

السعودية اليوم