عرض الـ100 مليون يورو يُقرب رياض محرز من الأهلي

يبدو أن النجم الجزائري رياض محرز، قد يُغير قناعاته بشأن الاستمرار مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي في الموسم الرياضي الجديد.

عرض الأهلي لرياض محرز

وينتهي عقد رياض محرز صاحب الـ32 عامًا، مع مانشستر سيتي في صيف عام 2025، وتُشير التقارير إلى أن النادي الإنجليزي لا يفكر في بيعه؛ وسيطلب مبلغًا كبيرًا في حالة اتخاذ قرار بالاستغناء عن خدماته.

وكشفت شبكة espn العالمية، أن النادي الأهلي قدم عرضًا بقيمة 100 مليون يورو، من أجل التعاقد مع رياض محرز لمدة موسمين، وذلك بالإضافة إلى مكافآت أخرى، في حالة موافقته على مغادرة صفوف مانشستر سيتي.

وأكدت أن وفدًا من النادي الأهلي برئاسة وليد معاذ زار لندن هذا الأسبوع، لبحث إمكانية التعاقد مع أكثر من لاعب، وفي مقدمتهم رياض محرز، مشددة على أنه يشعر بالإحباط لقلة عدد دقائق اللعب هذا الموسم.

وأضافت أن النادي الأهلي يأمل في إقناع محرز بالانتقال إلى دوري روشن السعودي، كما حدث مؤخرًا مع الفرنسي كريم بنزيما، الذي لحق هو الآخر بالبرتغالي كريستيانو رونالدو.

تفاصيل العرض الأهلاوي

وأشارت espn، وفقًا لمصادرها إلى أن النادي الأهلي عرض على محرز 50 مليون يورو بجانب المكافآت في الموسم الرياضي الواحد، على أن يوقع لمدة موسمين، مع خيار التمديد لموسم رياضي آخر.

وأوضحت في ختام التقرير، أن رياض محرز منفتح على خوض تجربة جديدة في الملاعب السعودية، إلا أن الأمر غير واضح حاليًا بشأن موقف مانشستر سيتي، مؤكدة أن النادي سيحسم موقفه بعد نهائي دوري أبطال أوروبا.