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أملًا في ضمه بالميركاتو الصيفي

عرض الهلال أبعد مودريتش عن الأهلي

الخميس ١٥ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٤:٤٧ مساءً
عرض الهلال أبعد مودريتش عن الأهلي
المواطن - فريق التحرير

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تُخيم حالة من الغموض بشأن مستقبل نجم ريال مدريد، الكرواتي لوكا مودريتش، حيث ارتبط اسمه مؤخرًا بالانتقال إلى دوري روشن السعودي.

الهلال يحاول ضم مودريتش

وينتهي عقد لوكا مودريتش مع ريال مدريد بنهاية الموسم الحالي، وأكدت تقارير رغبة أكثر من نادٍ سعودي في ضمه، وفي مقدمتهم، النصر والاتحاد والأهلي، إلا أنه لم يحسم مصيره حتى الآن.

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لوكا مودريتش
لوكا مع الريال – المصدر marca

وأكد الإعلامي وليد الصيعري، عبر حسابه الخاص على موقع “تويتر”، أن لوكا مودريتش اتفق مع الأهلي، وكان قريبًا من التوقيع، إلا أن تدخل أحد وكلاء الأعمال ووعده بعرض أكبر من الهلال بعد عدم التوقيع مع ميسي.

وكان نادي الهلال يسعى للتعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بعد نهاية عقده مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان، قبل أن يعلن عن انتقاله إلى صفوف إنتر ميامي الأمريكي.

لوكا مودريتش
لوكا مع الريال – المصدر @lukamodric10

عرض الأهلي

وأكدت تقارير مؤخرًا أن لوكا مودريتش تلقى عرضًا من أحد أندية دوري روشن السعودي، للانضمام إليه خلال فترة الانتقالات الصيفية بعقد ممتد لمدة عامين مقابل 110 ملايين يورو.

وفي السياق ذاته، أشارت تقارير إلى أنه على الرغم من ضخامة العرض، إلا أن النجم الكرواتي يفضل البقاء في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد لعام آخر، وتحقيق حلمه بالاعتزال داخل المرينغي.

لوكا مودريتش
لوكا مع الريال – المصدر @lukamodric10

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