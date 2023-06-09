عرض ثان من الأهلي لـ رياض محرز

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تواصل إدارة النادي الأهلي برئاسة وليد معاذ محاولاتها، لإنهاء إجراءات التعاقد مع مهاجم مانشستر سيتي، الجزائري رياض محرز خلال فترة الانتقالات الصيفية.
وأوضح الصحافي بشبكة “سكاي سبورتس” العالمية، الإيطالي رودي جاليتي، أن رياض محرز رفض العرض الأول الذي تقدمت به إدارة النادي الأهلي قبل أسبوعين.
وأضاف جاليتي عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن النادي الأهلي تقدم بعرض ضخم جديد، اليوم الجمعة، وسيحسم رياض محرز موقفه بعد نهائي دوري أبطال أوروبا 2023 المقرر إقامته، يوم غد السبت.
وكان رئيس النادي الأهلي، وليد معاذ قد سافر إلى لندن قبل يومين، من أجل حسم صفقة رياض محرز، والتفاوض مع أكثر من لاعب آخر، بالإضافة إلى التعاقد مع مدير فني أجنبي جديد، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم.
وتُشير التقارير إلى أن مانشستر سيتي لم يُفكر حتى الآن في بيع محرز، حيث سيطلب مبلغًا كبيرًا في حالة اتخاذ قرار الاستغناء عن خدماته، خاصة أن عقده مع الفريق الأول لكرة القدم مستمر حتى صيف عام 2025.
ونجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في العودة إلى منافسات دوري روشن السعودي، بعد هبوطه الصادم إلى دوري الدرجة الأولى، لأول مرة في تاريخه، وتأمل الجماهير في تدعيم صفوفه بصفقات قوية.