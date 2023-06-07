عرض خيالي من إنتر ميامي لإبعاد ميسي عن الهلال

يواصل نادي إنتر ميامي الأمريكي محاولاته بقوة لانتقال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى صفوفه، وإبعاده عن الهلال الذي يقترب من حسم الصفقة.

عرض ضخم من ميامي

وأكد موقع “ذي أتلتيك” البريطاني، اليوم الأربعاء، أن فرص انتقال ميسي إلى إنتر ميامي تزايدت خلال الساعات القليلة الماضية، بفضل تحالف بين رعاته، الأمر الذي قد يجعله يتفوق على عرض الهلال، فيما يُعد برشلونة الأضعف.

ولفت إلى أن رعاة الدوري الأمريكي وإنتر ميامي، اتفقوا على توفير حصة من العائدات للنجم الأرجنتيني، بالإضافة إلى أنه سيكون أمام خيار امتلاك نسبة من النادي بعد انتهاء مسيرته، كما حدث مع النجم ديفيد بيكهام في 2007.

وجاء في ختام تقرير الموقع البريطاني: “في حالة إتمام التعاقد، سيكون الظهور الأول لميسي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميامي أمام كروز أزول المكسيكي في كأس الدوري، يوم 21 يوليو المقبل”.

ميسي حائر

وفي السياق ذاته، أكدت صحيفة “موندو ديبورتيفو”، أن نادي برشلونة يسعى لمعرفة الموقف النهائي للنجم الأرجنتيني من الشروط التي قدمها له خلال الأيام الماضية، ولكنه ينتظر عرضًا رسميًا ملموسًا بعدد السنوات والراتب.

وأضافت: “كما ينتظر ميسي ضمانات بإمكانية تنفيذ ذلك، قبل الرد سواء بالموافقة أو الرفض، لكن برشلونة لم يضع أي شيء متعلق بالراتب حتى الآن، لحين بيع بعض لاعبيه وتوفير أجره بما لا يتعارض مع قانون اللعب المالي النظيف”.

واختتمت الصحيفة الإسبانية تقريرها: “كل شيء معلق حتى الآن، وهو ما يهدد عودة ميسي لبرشلونة، خاصة في ظل ضغط الهلال وإنتر وميامي، ورغبة اللاعب في حسم قراره سريعًا”.