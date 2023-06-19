عرض سعودي أمام برناردو سيلفا

تُخيم حالة من الغموض على مستقبل نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، البرتغالي برناردو سيلفا في الموسم الجديد، ليرتبط اسمه بأكثر من ناد.

برناردو سيلفا يتلقى عروضًا للرحيل

وأكدت صحيفة “ذا أتلتيك” البريطانية، اليوم الاثنين، أن برناردو سيلفا تلقى عرضًا ضخمًا للانتقال إلى دوري روشن السعودي خلال منافسات الموسم الرياضي المقبل.

وأشارت إلى وجود محادثات مع وكيل أعماله خورخي مينديز، وتمت مناقشة العرض المالي، مضيفة: “برناردو سيلفا يُفكر في جميع العروض التي تلقاها، ولكن يتوقع بأن يرفض الانتقال لدوري روشن؛ لرغبته في البقاء بأوروبا”.

وكانت تقارير قد أكدت أن نادي الطائي دخل في مفاوضات مع سيلفا، وقدم له عرضًا من أجل الحصول على خدماته في الميركاتو الصيفي.

غموض مستقبل سيلفا

وأوضحت الصحيفة البريطانية، أن الغموض يُخيم على مستقبل سيلفا صاحب الـ28 عامًا، حيث أكدت أن استمراره في صفوف مانشستر سيتي غير مؤكد، في الوقت الذي يحظى باهتمام من ناديي برشلونة وباريس سان جيرمان”.

ولفتت إلى أن عقد برناردو سيلفا مستمر مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي حتى عام 2025، وكان هدفًا لبرشلونة في فترتي الانتقالات الصيفية السابقتين.

وشددت “ذا أتلتيك” في ختام تقريرها على أن هناك توقعًا بأنه قد يُغادر نادي مانشستر سيتي هذا الصيف، خاصة مع قيام باريس سان جيرمان الفرنسي بعرض ضخم للتعاقد معه.