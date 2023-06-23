عرض سعودي أمام هيرفينغ لوزانو

ظهر النجم المكسيكي هيرفينغ لوزانو بشكل مميز مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي، ليجذب اهتمام أكثر من ناد ويتلقى عرضًا من أحد أندية دوري روشن السعودي، للانضمام إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

هيرفينغ لوزانو يقترب من دوري روشن

وأكدت شبكة “سكاي سبورتس” الإيطالية، أن هيرفينغ لوزانو يملك عرضًا من أحد الأندية السعودية، دون الكشف عن هويته، مشيرة في الوقت ذاته، إلى أنه منفتخ على فكرة مغادرة صفوف نابولي، والانتقال إلى دوري روشن في الموسم الجديد.

وفي السياق ذاته، أكد الصحافي الإيطالي نيكولا شيرا، تلقي هيرفينغ لوزانو لعرض سعودي، موضحًا أن أحد أندية دوري روشن يرغب في التعاقد معه لمدة 3 سنوات، براتب يصل إلى 10 ملايين يورو في الموسم الرياضي الواحد.

وتفاعل الجمهور مع تغريدة نيكولا شيرا عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، وتوقعوا أن يكون الهلال، النادي الذي يسعى للتعاقد مع لوزانو، وأشادوا بمستواه، وتمنوا أن تحسم إدارة الأزرق الصفقة سريعًا.

لوزانو مع نابولي

وينتهي عقد لوزانو صاحب الـ27 عامًا، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي في صيف عام 2024، ولا يوجد اتفاق بين الطرفين لتمديد التعاقد حتى الآن، الأمر الذي جعل الأندية تتحرك من أجل ضمه هذا الصيف.

وكان هيرفينغ لوزانو قد انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي في صيف عام 2019، قادمًا من أيندهوفن الهولندي، وساهم في تتويجه بلقب الدوري الإيطالي موسم 2022\ 2023، بعد غياب دام 33 عامًا.