عرض سعودي جديد أمام لوكا مودريتش

تُخيم حالة من الغموض على مستقبل النجم الكرواتي لوكا مودريتش، بعد نهاية عقده مع ريال مدريد، حيث تلقى عرضًا جديدًا للانتقال دوري روشن السعودي.

نهاية التعاقد مع الريال

وينتهي عقد لوكا مودريتش مع ريال مدريد بنهاية الموسم الحالي، وأكدت تقارير رغبة أكثر من نادٍ سعودي في ضمه، وفي مقدمتهم، النصر والاتحاد والأهلي، إلا أنه لم يحسم مصيره حتى الآن.

وأكدت تقارير مؤخرًا أن مودريتش تلقى عرضًا من أحد أندية دوري روشن السعودي، للانضمام إليه في الميركاتو الصيفي بعقد ممتد لمدة عامين مقابل 110 ملايين يورو.

عرض لـ لوكا مودريتش

وذكرت إذاعة “كوبي” الإسبانية: “لوكا مودريتش لديه عقد جديد بالفعل مع ريال مدريد لمدة موسم واحد، لكن استمراره في سانتياجو برنابيو ما زال غير مؤكد”.

وأضافت الإذاعة الإسبانية: “مودريتش تلقى عرضًا جديدًا أكثر إغراء للانتقال إلى أحد أندية دوري روشن السعودي، مقارنة بالعرض الأول الذي حصل عليه قبل عدة أسابيع”.

وتابعت: “المقربون من لوكا مودريتش نفوا على الفور تفكير اللاعب الكرواتي في الرحيل عقب حصوله على العرض الأول، لكن نجم ريال مدريد متردد الآن في حسم مستقبله بسبب العرض الجديد”.

وواصلت إذاعة “كوبي”: “ريال مدريد لن يضع أي عراقيل أمام مودريتش إذا أراد المغادرة، وسيمنحه الحرية الكاملة في اتخاذ قراره، كما حدث معه أثناء مناقشة التجديد”.

وجاء في ختام تقرير الإذاعة الإسبانية: “ريال مدريد تعاقد بالفعل مع جود بيلينجهام الذي يعتبره كثيرون خليفة مودريتش في خط وسط المرينغي”.