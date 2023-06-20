عرفات سجلت ثاني أعلى درجة حرارة في العالم

قال نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ الدكتور عبدالله المسند، إن درجة الحرارة في عرفات سجلت، ظهر أمس، ثاني أعلى درجة حرارة في العالم بـ 47 درجة مئوية.

وقال المسند عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، إن منى احتلت الترتيب الـ 11 في القائمة العالمية بدرجة حرارة بلغت 46 درجة مئوية.

ثاني أعلى درجة حرارة

وحسب ما ذكره موقع “EldoradoWeather” المتخصص، سجلت عرفات ثاني أعلى درجة حرارة في العالم بـ 47 مئوية، بينما احتلت منى الترتيب الـ 11 بالقائمة العالمية بدرجة حرارة بلغت 46 مئوية.

أما في السعودية فجاءت المدينة المنورة في المركز الرابع بـ 44.2 مئوية، يليها في المركز الخامس ينبع بـ 44 مئوية، ثم العلا بـ 43.3 مئوية، ثم القيصومة 34.2 مئوية.