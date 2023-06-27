عرفات ومزدلفة الأعلى حرارة اليوم بـ 46 مئوية

توقع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، درجات الحرارة الكبرى والصغرى على بعض مدن السعودية، حيث سجلت عرفات ومزدلفة ووادي الدواسر أعلى درجة حرارة بـ 46 مئوية، فيما سجلت مدن أبها والقريات وطريف أدنى درجة حرارة بـ 20 مئوية.

الكبرى

وذكر مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، جاءت كالتالي: عرفات ومزدلفة ووادي الدواسر 46 مئوية، مكة المكرمة والمدينة المنورة ومنى وشروره والأحساء والخرج 45 مئوية، الدمام وبريدة وينبع وحفر الباطن والدهناء 44 مئوية، الرياض والعلا والمجمعة 43 مئوية، حائل ورفحاء 42 مئوية.

الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن فجاءت كالتالي: أبها والقريات وطريف 20 مئوية، عرعر وبريدة ووادي الدواسر 27 مئوية، جدة 29 مئوية، الرياض وبيشة والأحساء وشروره والدمام 30 مئوية، المدينة المنورة والخرج 31 مئوية، مكة المكرمة وعرفات ومزدلفة ومنى 33 مئوية.

طقس يوم عرفة

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – طقس حار على مكة المكرمة و المشاعر المقدسة، في حين ما تزال الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان ، عسير والباحة.