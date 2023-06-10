عرفات ومنى تسجلان أعلى درجات الحرارة بالعالم أمس

سجل كل من جبل عرفات ومشعر منى، أعلى درجة حرارة ظهر أمس الجمعة على مستوى العالم، وذلك بدرجة 48 مئوية.

ونشر الدكتور عبدالله المسند، أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقًا، على حسابه بموقع “تويتر”، قائمة بأعلى درجة حرارة سُجلت خلال الـ24 ساعة الماضية على مستوى العالم.

أعلى درجة حرارة

وحسب ما ذكره موقع “EldoradoWeather” المتخصص، احتل كل من مشعري عرفات ومنى المركزين الأول والثاني بتسجيل 48 درجة مئوية وهي أعلى حرارة على مستوى العالم، تلتهما منطقة فهود بسلطنة عمان بـ47.3 درجة مئوية، ثم ماتام بالسنغال بـ 47.3 أيضًا، يليها قرن علم في عمان بنفس الدرجة.

أما في السعودية، فجاءت مدينة ينبع في المركز الثالث والتي سجلت 45.2 مئوية، ثم الأحساء 44.7، ثم مطار الملك فهد الدولي بـ44 درجة مئوية.