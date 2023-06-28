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عرفات يسجل أعلى درجة حرارة في المشاعر المقدسة اليوم بـ47 مئوية

الأربعاء ٢٨ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٤:٢١ مساءً
عرفات يسجل أعلى درجة حرارة في المشاعر المقدسة اليوم بـ47 مئوية
المواطن - فريق التحرير

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أكد المركز الوطني للأرصاد أن أعلى درجة حرارة مسجلة في المشاعر المقدسة اليوم الأربعاء 1444/12/10هـ سُجلت على عرفات بـ47 درجة مئوية.

طقس اليوم

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم طقس حار على مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، في حين ما تزال الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير و الباحة كذلك يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض.

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سحب رعدية ورياح نشطة وأتربة على 8 مناطق

كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة و المدينة المنورة، في حين تتأثر الرؤية الأفقية بالعوالق الترابية على أجزاء من منطقة نجران والأجزاء الشرقية للمرتفعات الجنوبية الغربية.

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