عطل مفاجئ يضرب فيسبوك وواتساب وإنستجرام

ضرب عطل مفاجئ تطبيقات من شركة ميتا، مساء الجمعة، (واتساب وفيسبوك وإنستجرام وفيسبوك ماسنجر)

عطل مفاجئ

وأبلغ مستخدمو هذه التطبيقات بوجود عدة مشكلات تواجههم سواء في إرسال الرسائل أو صعوبة الدخول، أو تعطل بعض الخدمات في عدد من دول العالم، وفقًا لموقع داون ديتيكتور.

ولفت موقع داون ديتيكتور، إلى أن 42% واجهوا عطلًا في إرسال الرسائل عبر تطبيق فيسبوك ماسنجر، و32% واجهوا مشاكل في استقبال الرسائل، فيما واجه 26% عطلًا بالتطبيق.

وأردف موقع داون ديتيكتور، المختص برصد أداء المواقع، أن 80% واجهوا مشاكل في موقع فيسبوك، و8% في عملة الدخول، فيما واجه 8% مشاكل في التطبيق.