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سواء في إرسال الرسائل أو صعوبة الدخول

عطل مفاجئ يضرب فيسبوك وواتساب وإنستجرام

الجمعة ١٦ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٦ مساءً
عطل مفاجئ يضرب فيسبوك وواتساب وإنستجرام
المواطن - فريق التحرير

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ضرب عطل مفاجئ تطبيقات من شركة ميتا، مساء الجمعة، (واتساب وفيسبوك وإنستجرام وفيسبوك ماسنجر)

عطل مفاجئ

وأبلغ مستخدمو هذه التطبيقات بوجود عدة مشكلات تواجههم سواء في إرسال الرسائل أو صعوبة الدخول، أو تعطل بعض الخدمات في عدد من دول العالم، وفقًا لموقع داون ديتيكتور.

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تعطل فيسبوك وانستقرام وماسنجر حول العالم 

ولفت موقع داون ديتيكتور، إلى أن 42% واجهوا عطلًا في إرسال الرسائل عبر تطبيق فيسبوك ماسنجر، و32% واجهوا مشاكل في استقبال الرسائل، فيما واجه 26% عطلًا بالتطبيق.

وأردف موقع داون ديتيكتور، المختص برصد أداء المواقع، أن 80% واجهوا مشاكل في موقع فيسبوك، و8% في عملة الدخول، فيما واجه 8% مشاكل في التطبيق.

 

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