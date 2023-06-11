عطل يضرب فيس بوك في مصر

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ضرب عطل فيس بوك في مصر على أجهزة الكمبيوتر واللاب توب.
وفي وقت سابق، أعلنت شركة ميتا بلاتفورمس المالكة لتطبيق المحادثة فيس بوك ماسنجر عزمها تقليص وظائف ماسنجر على الساعات الذكية آبل ووتش اعتبارًا من يونيو المقبل.
ونقل موقع سي نت دوت كوم المتخصص في موضوعات التكنولوجيا، عن متحدث باسم شركة ميتا التي تمتلك منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك، قوله عبر البريد الإلكتروني “سيظل المستخدمون يستقبلون تنبيهات ماسنجر على ساعات آبل ووتش عند ربطها بالتطبيق، لكن اعتبارًا من بداية يونيو المقبل لن يكون في مقدورهم الرد على رسائل ماسنجر باستخدام الساعة”
ولفت موقع سي نت، إلى أن بعض المستخدمين استقبلوا بالفعل رسائل تبلغهم بأن تطبيق ماسنجر لن يكون متاحًا كتطبيق خاص بأجهزة آبل ووتش بعد 31 مايو الحالي.