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ضحك وحوار ودي

عفوية الفريق اليحيى خلال حديثه مع حاجين كردستاني وإيراني

الأربعاء ١٤ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٥:٣٣ مساءً
عفوية الفريق اليحيى خلال حديثه مع حاجين كردستاني وإيراني
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو نشرته قناة “الإخبارية”، عفوية المدير العام للجوازات الفريق سليمان اليحيى أثناء جولته في مطار المدينة المنورة، مع حاجين أحدهما كردستاني والآخر إيراني.

وظهر الفريق اليحيى، وهو يحاور حاجًا إيرانيًا من الأحواز، وقام بتقبيله والضحك معه بكل عفوية.

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كما أخذ يصافح حجاجًا من كردستان بكل ود وترحاب وذلك خلال وصولهم إلى مطار المدينة المنورة، من أجل أداء مناسك الحج.

خدمات مكثفة

يذكر أن المديرية العامة للجوازات تقوم بجهود مكثفة وفي خلال كافة منافذها البرية والجوية والبحرية، لاستقبال ضيوف الرحمن وإنهاء إجراءاتهم بكل سهولة ويسر، حيث تم دعمها بالأجهزة التقنية والقوى البشرية المدعمة على مستوى عالِ لتقديم أجود الخدمات للحجاج التي تعكس سمعة السعودية وريادتها في أتمتة الخدمات.

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