عقار الإسكندرية المنهار انشطر نصفين

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أن العقار المنهار المكون من 14 طابقاً، حدث به انشطار نصفي رأسي، وجار التأكد من وجود أي سكان أسفل الأنقاض، لافتاً إلى أن العقار يستخدم كشقق للإيجار خلال موسم الصيف، وصادر للطابق الأخير به قرار إزالة، وتم التوجيه فورًا بقطع جميع المرافق عن العقار.

ووفقًا لوسائل إعلام مصرية، كان محافظ الإسكندرية قد انتقل إلى موقع عقار اسكندرية المنهار اليوم، في شارع خليل حمادة بحي المنتزه أول، وكان يتواجد هناك جميع الأجهزة والجهات التنفيذية المعنية بالمحافظة، وذلك فور ورود بلاغ يفيد بوقوع الحادث من أجل التعامل مع الحادث على أرض الواقع.

وشدد الشريف على تكثيف تواجد فرق الدفاع المدني والإسعاف ووحدة التدخل السريع وإدارة الأزمات والكوارث وجميع الأجهزة المعنية بالمحافظة، مؤكدًا على رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة المحافظة والمرافق والصحة والتضامن الاجتماعي مع تواجد جميع الأجهزة الأمنية والحماية المدنية بالمنطقة المحيطة بالعقار.