عقار الإسكندرية المنهار.. عمليات الإنقاذ تتواصل

تعرض عقار مكون من 13 طابقًا مأهولاً بالسكان في محافظة الإسكندرية شمال مصر للانهيار، وسط محاولات من الحماية المدنية لإنقاذ سكان عقار الإسكندرية المنهار اليوم.

ووفقًا لوسائل إعلام مصرية، تسبب الانهيار في تواجد عدد كبير من قاطني العقار أسفل الأنقاض، بالإضافة إلى وجود آخرين كانوا متواجدين في سوبر ماركت أسفل العقار، وتحطم عدد من السيارات.

الحماية المدنية تتدخل

وتوجهت قوات الحماية المدنية والحريق بمديرية أمن الإسكندرية إلى موقع الحادث لانتشال الضحايا من تحت الأنقاض قبل فوات الأوان ولم يعرف بعد عدد الأشخاص المتواجدين تحت الأنقاض، كما وصلت سيارات الإسعاف، وقوات الأمن ومسؤولو حي المنتزه أول.

فيما توجه رئيس حي المنتزة أول بصحبة قوات الحماية المدنية والحريق وسيارات الإسعاف والأمن إلى مكان البلاغ، وتبين سقوط عقار مكون من ١٣ دوراً مأهولاً بالسكان ووجود عدد كبير من قاطنيه تحت الأنقاض وآخرين محاصرين بسبب إنهيار عقار الإسكندرية.

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