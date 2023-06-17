Icon

1000 قصيدة شعرية مختارة من عصر ما قبل الإسلام في مبادرة “خوالد” Icon اتفاقية تعاون تجمع “جمعية تواصل” بـ التجمع الصحي الأول بالرياض Icon ميسي يُنافس على جائزة أوروبية أخيرة Icon تعليم الرياض ينهي استعداداته لأداء 1.2 مليون طالب وطالبة اختبارات الفصل الثالث Icon مصطفى بصاص: الأهلي سيضم صفقة عالمية هذا الأسبوع Icon فيصل بن فرحان يلتقي نظيره الإيراني في طهران Icon الخدمات الصحية بوزارة الدفاع تعلن 1396 وظيفة شاغرة Icon جمهور الاتفاق يترقب قرار ستيفن جيرارد Icon وزير الشؤون الدينية الباكستاني: مبادرة طريق مكة فريدة من نوعها Icon عقبات قد تُعرقل انتقال دي ماريا لبنفيكا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
بعد نهاية عقده مع يوفنتوس

عقبات قد تُعرقل انتقال دي ماريا لبنفيكا

السبت ١٧ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٣:١٩ مساءً
عقبات قد تُعرقل انتقال دي ماريا لبنفيكا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

يسعى نادي بنفيكا البرتغالي، لضم النجم الأرجنتيني أنخيل دي ماريا لتدعيم صفوفه في الميركاتو الصيفي، إلا أن هناك عقبات أمام حسم الصفقة.

بنفيكا يفاوض دي ماريا

وذكرت صحيفة “أوجوجو” الرياضية: “دي ماريا يعد إحدى رغبات رئيس نادي بنفيكا، روي كوستا، والذي زامل الأرجنتيني من قبل كلاعب، كما أنه بدأ اتصالاته بالفعل من أجل توقيع محتمل مع اللاعب”.

قد يهمّك أيضاً
“إم آي إس” توقع عقداً مع “البلدية والإسكان” بـ 83 مليون ريال

“إم آي إس” توقع عقداً مع “البلدية والإسكان” بـ 83 مليون ريال

النائب العام: نظام المعاملات المدنية سيحد من حالات المنازعات بين الأفراد

النائب العام: نظام المعاملات المدنية سيحد من حالات المنازعات بين الأفراد

دي ماريا
النجم الأرجنتيني – المصدر @juventusfcen

وأضافت الصحيفة: “العقبات الرئيسية في طريق عودة دي ماريا إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي بنفيكا، هي راتبه المرتفع، والمشكلات الجسدية التي عانى منها في الموسم الماضي مع فريق يوفنتوس“.

وفي السياق ذاته، ذكرت صحيفة Jornal de Notícias : “هناك منافسة حاليًا على ضم النجم الأرجنتيني من قبل أندية دوري روشن ونادي إنتر ميامي الأمريكي الذي انضم له مواطنه وزميله في المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي”.

دي ماريا وميسي في كوبا أمريكا 2021
النجم الأرجنتيني وميسي

الرحيل عن يوفنتوس

وأعلن دي ماريا مؤخرًا، رحيله رسميًا عن يوفنتوس، بعد نهاية عقده هذا الموسم، بعدما انضم إلى صفوفه مطلع الموسم المنقضي، قادمًا من الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر.

وشارك النجم الأرجنتيني في 40 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس في جميع البطولات، وساهم في تسجيل 15 هدفًا، حيث نجح في هز الشباك 8 مرات، ونجح في تقديم 7 تمريرات حاسمة.

دي ماريا مع يوفنتوس
النجم الأرجنتيني – المصدر @juventusfcen

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أرامكو أكثر الشركات ربحية على مستوى العالم
السعودية اليوم

أرامكو أكثر الشركات ربحية على مستوى العالم

السعودية اليوم
البيت الأبيض يقترب من عقد صفقة بشأن سقف الديون
العالم

البيت الأبيض يقترب من عقد صفقة بشأن...

العالم
لقطات لعنكبوت يلتهم طائرًا ضخمًا
غرائب

لقطات لعنكبوت يلتهم طائرًا ضخمًا

غرائب
لحظة التهام قرش لأسماك صغيرة تكتلت معاً لإخافته
غرائب

لحظة التهام قرش لأسماك صغيرة تكتلت معاً...

غرائب
موت نجم إشعاعه أشد مليون مرة من الشمس
حصاد اليوم

موت نجم إشعاعه أشد مليون مرة من...

حصاد اليوم
بيرناردو سيلفا يثير قلق مانشستر سيتي
الرياضة

بيرناردو سيلفا يثير قلق مانشستر سيتي

الرياضة
شؤون الحرمين تطلق مبادرة “مظلة وقاية”
السعودية اليوم

شؤون الحرمين تطلق مبادرة “مظلة وقاية”

السعودية اليوم
ابنة فهد الحيان عن نظارته الشهيرة في طاش: يا مال الجنة
السعودية اليوم

ابنة فهد الحيان عن نظارته الشهيرة في...

السعودية اليوم