عقبات قد تُعرقل انتقال دي ماريا لبنفيكا

يسعى نادي بنفيكا البرتغالي، لضم النجم الأرجنتيني أنخيل دي ماريا لتدعيم صفوفه في الميركاتو الصيفي، إلا أن هناك عقبات أمام حسم الصفقة.

بنفيكا يفاوض دي ماريا

وذكرت صحيفة “أوجوجو” الرياضية: “دي ماريا يعد إحدى رغبات رئيس نادي بنفيكا، روي كوستا، والذي زامل الأرجنتيني من قبل كلاعب، كما أنه بدأ اتصالاته بالفعل من أجل توقيع محتمل مع اللاعب”.

وأضافت الصحيفة: “العقبات الرئيسية في طريق عودة دي ماريا إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي بنفيكا، هي راتبه المرتفع، والمشكلات الجسدية التي عانى منها في الموسم الماضي مع فريق يوفنتوس“.

وفي السياق ذاته، ذكرت صحيفة Jornal de Notícias : “هناك منافسة حاليًا على ضم النجم الأرجنتيني من قبل أندية دوري روشن ونادي إنتر ميامي الأمريكي الذي انضم له مواطنه وزميله في المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي”.

الرحيل عن يوفنتوس

وأعلن دي ماريا مؤخرًا، رحيله رسميًا عن يوفنتوس، بعد نهاية عقده هذا الموسم، بعدما انضم إلى صفوفه مطلع الموسم المنقضي، قادمًا من الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر.

وشارك النجم الأرجنتيني في 40 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس في جميع البطولات، وساهم في تسجيل 15 هدفًا، حيث نجح في هز الشباك 8 مرات، ونجح في تقديم 7 تمريرات حاسمة.