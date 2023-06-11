عقوبة السجن لن تمنع ترامب من الترشح للرئاسة

كشف تقرير الوثائق التي يضمها ملف القضية التي يتهم فيها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بالتآمر، وكشف أيضًا معلومات متعلقة بالأمن القومي للبلاد، وأسرار وزارة الدفاع، فيما يتعلق بالميزانيات والأسلحةـ سواء في الولايات المتحدة، أو في دول غربية حليفة، وبرامجها النووية.

قضية التجسس

وقالت صحيفة “صنداي تايمز” في تقرير بعنوان “7 أسئلة من قضية التجسس ضد دونالد ترامب”، إن ملف القضية الذي يتكون من 49 ورقة، يشير إلى أن ترامب أطلع أحد الكتاب المقربين على خطة هجومية أعدتها وزارة الدفاع له شخصيًا، وصنفتها على أنها سرية للغاية، كما أطلع شخصًا آخر على خريطة سرية خاصة بالبنتاغون، تتعلق بالتحركات العسكرية.