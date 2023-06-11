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عقوبة السجن لن تمنع ترامب من الترشح للرئاسة

الأحد ١١ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٩:١٥ مساءً
عقوبة السجن لن تمنع ترامب من الترشح للرئاسة
المواطن - فريق التحرير

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كشف تقرير الوثائق التي يضمها ملف القضية التي يتهم فيها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بالتآمر، وكشف أيضًا معلومات متعلقة بالأمن القومي للبلاد، وأسرار وزارة الدفاع، فيما يتعلق بالميزانيات والأسلحةـ سواء في الولايات المتحدة، أو في دول غربية حليفة، وبرامجها النووية.

قضية التجسس

وقالت صحيفة “صنداي تايمز” في تقرير بعنوان “7 أسئلة من قضية التجسس ضد دونالد ترامب”، إن ملف القضية الذي يتكون من 49 ورقة، يشير إلى أن ترامب أطلع أحد الكتاب المقربين على خطة هجومية أعدتها وزارة الدفاع له شخصيًا، وصنفتها على أنها سرية للغاية، كما أطلع شخصًا آخر على خريطة سرية خاصة بالبنتاغون، تتعلق بالتحركات العسكرية.

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وأضاف التقرير أن ترامب يواجه 31 اتهامًا بهذا الصدد، وتصل العقوبات الإجمالية لهذه التهم إلى غرامة قد تبلغ 250 ألف دولار، والسجن 10 سنوات، لكن ترامب يواجه 4 اتهامات أخرى، تصل العقوبة فيها إلى السجن 20 عامًا، بينها التآمر لإعاقة العدالة، وإخفاء الأدلة لإفساد المحاكمة.

عقوبة ترامب

وأضاف المقال: “لا يوجد ما يمنع ترامب من خوض الانتخابات الرئاسية من السجن، وهو ما حدث في السابق، وانتهى بالفشل، غير أن هناك إمكانية نظرية على الأقل أن يقوم المرشح حال فوزه بالانتخابات بإصدار عفو رئاسي لنفسه”.

ويعرج التقرير على أن ترامب يواجه هذه الاتهامات بمقتضى قانون الجاسوسية لعام 1917، والذي حوكم بمقتضاه جوليوس وإيثيل روزنبيرغ، بتسريب المعلومات النووية للاتحاد السوفيتي، وأعدما عام 1953.

منصات التواصل

وأشارت “صنداي تايمز” إلى أن ترامب يمارس اللعبة بشكل مختلف على منصات التواصل الاجتماعي، فهو يوجه أطنانًا من الإهانات ضد المحقق الخاص في هذا الملف، جاك سميث، ناعتًا إياه بـ”الجبان، المختل”، على منصة “تروث” التي يمتلكها، ويحظى عليها بمتابعة 5.4 ملايين مستخدم.

ويختم التقرير بالقول إن بايدن يواجه انتقادات أيضًا مثل ترامب بخصوص اتهامات بإساءة حفظ وثائق رسمية بعد العثور على بعض الوثائق في مكتب خاص به، رغم أنه لم يفعل مثل ترامب بالطعن في أمر قضائي بإعادتها.

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