تبرعات الحملة السعودية لإغاثة السودان تتجاوز 49 مليون ريال إحباط عمليتي تهريب للقات في جازان طريق مكة تواصل إجراءات مغادرة مستفيديها من حجاج تركيا فرص تدريب وتوظيف بالمعهد السعودي للإلكترونيات ضبط مقيمين لترويجهما الشبو بالمدينة المنورة “الإنماء ريت الفندقي” يوزع أرباحاً بقيمة 32.6 مليون ريال “علم” توقع عقد تنفيذ مبادرة طريق مكة بـ 69.9 مليون ريال مكة المكرمة الأعلى حرارة بـ 46 مئوية وأبها الأدنى صحيفة بريطانية: السعودية تسير بخطوات ثابتة للسيطرة على صناعة الألعاب العالمية ضخامة أرقام التعاقدات مع نجوم الكرة فائقي الشهرة قد تكون لها نتائج سلبية
وقعت شركة “علم” عقد تنفيذ مبادرة طريق مكة مع “وزارة الداخلية”، بقيمة 69.93 مليون ريال.