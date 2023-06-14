“علم” توقع عقد تنفيذ مبادرة طريق مكة بـ 69.9 مليون ريال

وقعت شركة “علم” عقد تنفيذ مبادرة طريق مكة مع “وزارة الداخلية”، بقيمة 69.93 مليون ريال.

عقد تنفيذ مبادرة طريق مكة

وأوضحت الشركة، في بيان لها على “تداول” اليوم ، أن مدة تنفيذ العقد خمسة أشهر، ابتداء من تاريخ تسليم الموقع.

وتوقعت شركة علم في بيانها أن ينعكس الأثر المالي لهذا العقد بدءاً من الربع الثاني 2023.