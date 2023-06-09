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كاتب إيراني أمريكي أكد أن ولي العهد شريك مهم لواشنطن

على أمريكا أن تفهم ما الذي يُحفّز محمد بن سلمان

الجمعة ٩ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١:٢٤ مساءً
على أمريكا أن تفهم ما الذي يُحفّز محمد بن سلمان
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المواطن - فريق التحرير

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أكد الكاتب الإيراني الأمريكي والبروفيسور في جامعة جورجتاون، روب سبحاني، في مقال له نشرته صحيفة واشنطن تايمز أن الشريك الأمثل الذي يجب على أمريكا أن تمد له يد التعاون الحقيقية هو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والذي يصفه الكاتب بالقائد الشاب الحيوي والنشيط وصاحب الرؤية والبعيد النظر.

وبهدف ارساء دعائم هذه الشراكة ينصح الكاتب صناع السياسة الأمريكية  بفهم الدوافع التي تحرك ولي العهد والتي يختصرها بخمسة دوافع أساسية هي:

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1- حبه واعتزازه المتبادلين للمملكة العربية السعودية وشعبها.

2-رغبته في ترك إرث لبلاده ولشعبه الفتي

3- تحويل المملكة وشعبها إلى قوة تغيير إيجابية على المسرح العالمي

4- التزامه الثابت بتمكين النساء السعوديات الموهوبات

5- حبه للابتكار والاستفادة من التكنولوجيا للصالح العام.

وينصح الكاتب أخيرًا باستغلال فرصة زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن إلى المملكة لإرساء هذه الأسس، أو دعوة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للتحدث أمام مجلس النواب الأمريكي ومشاركة رؤيته مع شعب الولايات المتحدة.

وقال البروفيسور روب سبحاني إن فهم ما يُحفّز محمد بن سلمان، ولي عهد المملكة العربية السعودية البالغ من العمر 37 عامًا، يُعد مسألة ذات أهمية قصوى للسياسة الخارجية الأمريكية، حيث تحتاج الولايات المتحدة أكثر من أي وقت مضى إلى شركاء بينما تواجه العديد من التحديات، ابتداءً من روسيا والصين وإيران إلى الاستجابة بأساليب ذكية وبناءة للأوبئة العابرة للحدود، وقيود سلسلة التوريد العالمية، والصعود الأخير لتقنية الذكاء الاصطناعي باعتبارها الثورة الصناعية الرابعة.

وأضاف : ولهذا، إذا مدت واشنطن يد التعاون المحترمة والصادقة إلى ولي العهد المفعم بالنشاط وصاحب التفكير المستقبلي، فلن يكون لديها صديق على المسرح العالمي أفضل من محمد بن سلمان، المعروف على نطاق واسع باسم إم بي إس.

وتابع أن فهم ما يحفز محمد بن سلمان هو نقطة البداية لكيفية تعامل واشنطن مع قائدٍ سيلعب دورًا مهمًا على المسرح العالمي لسنواتٍ قادمة.، حيث يقود ولي العهد مجموعة غير مسبوقة ورائدة من الإصلاحات التي تحوّل الدولة الأكثر أهمية لأمن الطاقة العالمي. وكما ذكر وزير الخارجية السابق مايك بومبيو على نحو صحيح قائلًا إن ولي العهد الأمير محمد شريك مهم للولايات المتحدة.

قائد محبوب

وتابع الكاتب : الدافع الأول الذي يُحفّز محمد بن سلمان هو حبه وفخره بالمملكة العربية السعودية وشعبها. وهذا يفسر سبب عزمه على القفز ببلاده لتصبح قوة اقتصادية تبلغ قيمتها تريليون دولار حتى يضمن ازدهار مواطنيه. هذا الإعجاب يُعبّره عنه غالب المجتمع. سواء تحدث المرء مع السعوديين في حي الخالدية القديم في الرياض أو مع سائقي أوبر السعوديين أو الفنانين السعوديين في مركز فيا رياض التجاري الراقي، فإنهم لا يملكون سوى الثناء والحب لولي العهد. لقد أصبحت الرسالة واضحة: تتعامل واشنطن مع زعيم شعبي طوّر علاقة عميقة مع أمته الشابة.

تنقية التراث

ويرى الكاتب أن الدافع الثاني لمحمد بن سلمان فهو رغبته الجامحة في ترك إرث لبلاده. فبالنظر إلى أن 60٪ من السكان هم تحت سن الثلاثين، فإن ولي العهد الأمير محمد أمام مهمةٍ لوضع الأساس للجيل القادم من السعوديين. على سبيل المثال، يوضح قراره الجريء بزراعة مليارات الأشجار في جميع أنحاء المملكة فهمه للتقاطع بين النتائج الصحية المعززة وزراعة الأشجار. لذلك يجب على واشنطن أن تمد يد العون لمساعدة محمد بن سلمان في جهوده لترك إرث لشعبه.

التغيير الإيجابي

العامل الثالث المحفز لولي العهد هو رغبته في جعل بلاده قوة للتغيير الإيجابي على الساحة العالمية. فمن معالجة انعدام الأمن الغذائي العالمي إلى حل النزاعات، يريد ولي العهد الأمير محمد أن تلعب المملكة العربية السعودية دورًا أكثر نشاطًا وإيجابية. ويُقدّم هذا الدافع المتعلّق بمواجهة التحديات العالمية فرصة فريدة لواشنطن لمعالجة الصراعات في مسارح مثل أوكرانيا والسودان. في الواقع، يمكن لقائد السعودية المفعم بالنشاط أن يصبح شريكًا حقيقيًا للولايات المتحدة لحل النزاعات العالمية.

 

كما أن الالتزام الثابت بتمكين النساء الموهوبات في السعودية هو دافع رئيسي آخر لمحمد بن سلمان. إنه لأمر لا يصدق حقًا أن نلتقي بالعديد من النساء السعوديات في القوى العاملة، وجميعهن يلعبن دورا مهمًا في مساعدة السعودية على أن تصبح اقتصادًا تبلغ قيمته 1 تريليون دولار.

ولا أحد يمثّل رؤية ولي العهد فيما يتعلق بتمكين المرأة السعودية أفضل من صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر ، السفيرة السعودية لدى الولايات المتحدة التي تلقت تعليمها في الولايات المتحدة. هذه الدبلوماسية الذكية والحيوية والودودة تمثّل هذه الرؤية التي أسميها “النهضة السعودية الجديدة”. ولذلك يجب أن يتبنى صناع السياسة الأمريكيون رغبة الأميرة ريما الصادقة في إعادة توجيه العلاقات الأمريكية السعودية إلى نموذج جديد من التصدي المشترك للتحديات العالمية مثل تغير المناخ والأمن الغذائي وتمكين المرأة والقضاء على الفقر.

الاستفادة من التكنولوجيا

العامل الخامس الذي يُحفّز محمد بن سلمان هو الابتكار، وبشكل أكثر تحديدًا، الاستفادة من التكنولوجيا من أجل الصالح العام. إنه يحب الإبداع، ويَظهر هذا الحماس عندما يتحدث المرء مع العلماء السعوديين ورغبتهم في استخدام الذكاء الاصطناعي لتحقيق نتائج صحية عالمية أفضل. يقول والتر إيزاكسون، كاتب سيرة ألبرت أينشتاين، إنه يجب علينا ربط الذكاء الاصطناعي بالإنسانية، وهو بالضبط ما يريد محمد بن سلمان فعله. والواقع أن الذكاء الاصطناعي يمثل الثورة الصناعية الرابعة. ولقد حان الوقت لتبني هذا الدافع للابتكار، لأن الشراكة بين السعودية وأمريكا لتقديم تقنية ذكاء اصطناعي مسؤولة وأخلاقية لصالح البشرية تمثل فرصة نادرة لا تتكرر.

ولدى الولايات المتحدة مناسبتان حاليتان لبدء فصل جديد في العلاقات الأمريكية-السعودية بناءً على الدوافع الإيجابية لولي العهد صاحب الرؤية. المناسبة الأولى هي رحلة وزير الخارجية أنتوني بلينكن هذا الأسبوع إلى الرياض. فمن خلال إظهار الاحترام الحقيقي لدوافع ولي العهد الأمير محمد للارتقاء بأمته كقوة من أجل الصالح العالمي، يمكن للسيد بلينكن تعزيز الأمن القومي الأمريكي. والمناسبة الثانية هو أن يدعو رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي ولي العهد لإلقاء خطاب في جلسة مشتركة للكونغرس وإعطاء هذا القائد الشاب لدولة تعد من أهم الدول في العالم الفرصة لمشاركة رؤيته مع الشعب الأمريكي.

وختم بقوله إن ولي العهد مُحفّز بدوافع إيجابية لخلق “نهضة سعودية جديدة”. لذلك، من خلال إظهار حماس حقيقي لما يُحفّزه، لا يمكن للولايات المتحدة أن تجد شريكًا أفضل من محمد بن سلمان لمواجهة التحديات العالمية.

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