على القرني: الاستمطار سيفيدنا في تحقيق مشروع الرياض الخضراء

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أكد رائد الفضاء علي القرني أن الاستمطار كان تجربة شائقة، مشيرًا إلى أن هذه التجربة لها هدف سامي وهي رفع كفاءة المطر وغزارته في الدول المحتاجة.
وحسب قناة “الإخبارية”، أضاف القرني أن الاستمطار سيفيد السعودية في تحقيق مشروع “الرياض الخضراء” ومكافحة التصحر.
وكانت وكالة الفضاء السعودية عقدت اليوم الإيجاز المواكب لعودة رائدي الفضاء ريانة برناوي وعلي القرني إلى السعودية، بعد انتهاء المهمة العلمية للمملكة “SSA-HSF1” إلى محطة الفضاء الدولية، بمشاركة رئيس مجلس إدارة الوكالة المهندس عبدالله السواحه، ومعالي نائب رئيس مجلس إدارة الوكالة الدكتور محمد التميمي، ورائدي الفضاء مريم فردوس وعلي الغامدي، فيما أداره المشرف على برنامج المملكة لرواد الفضاء المهندس أحمد الغفيلي.
وكان رائدا الفضاء ريانة برناوي وعلي القرني، مساء اليوم الجمعة، إلى مطار الملك خالد بالرياض بعد نهاية رحلتهما نحو الفضاء.
رائد الفضاء #علي_القرني: الاستمطار كان تجربة شائقة تهدف إلى رفع كفاءة المطر وغزارته وسيفيدنا في تحقيق مشروع "الرياض الخضراء" ومكافحة التصحر #الإخبارية pic.twitter.com/CcPeeStvkd
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 17, 2023