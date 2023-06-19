علي القرني وريانة برناوي يحسمان الجدل: الأرض كروية

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أجاب رائدا الفضاء علي القرني وريانة برناوي عن السؤال الشائع بشأن طبيعة كوكب الأرض، وحسم الجدل الدائر لسنوات حول ما إذا كانت الأرض كروية أو مسطحة.
وقال علي القرني خلال مقطع فيديو على قناة الإخبارية: الأرض كروية بلا شك، وهناك الكثير من الإثباتات العلمية والبحثية والفيزيائية.
وأضافت ريانة برناوي: شفناها كروية.. الأرض كروية.
ووصل رائدا الفضاء السعوديين ريانة والقرني لمطار الرياض قبل أيام، وسط حفاوة وتصفيق من الجميع لدى وصولهم للمطار.
وفي وقت سابق، أعلنت الهيئة السعودية للفضاء أن المركبة الفضائية التي يستقلها رائدا الفضاء السعوديان هبطت في مياه المحيط الأطلسي، بعد رحلة استغرقت ثمانية أيام.
وأوضحت الهيئة أنها كانت رحلة علمية مميزة في محطة الفضاء الدولية، حققت مساعي السعودية في الإسهام في الأبحاث العلمية التي تخدم البشرية، وللاستفادة منها لبناء القدرات الوطنية في مجال الرحلات الفضائية المأهولة.
فيديو | هل الأرض كروية أم مسطحة؟
رائدا الفضاء #علي_القرني و #ريانة_برناوي يجيبان عن التساؤل الأكثر شيوعا #نحو_الفضاء#الإخبارية pic.twitter.com/xk8EeSzQbc
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 18, 2023