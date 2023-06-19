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وصلا إلى أرض الوطن قبل أيام

علي القرني وريانة برناوي يحسمان الجدل: الأرض كروية

الإثنين ١٩ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٣١ صباحاً
علي القرني وريانة برناوي يحسمان الجدل: الأرض كروية
المواطن - فريق التحرير

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أجاب رائدا الفضاء علي القرني وريانة برناوي عن السؤال الشائع بشأن طبيعة كوكب الأرض، وحسم الجدل الدائر لسنوات حول ما إذا كانت الأرض كروية أو مسطحة.

الأرض كروية

وقال علي القرني خلال مقطع فيديو على قناة الإخبارية: الأرض كروية بلا شك، وهناك الكثير من الإثباتات العلمية والبحثية والفيزيائية.

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وأضافت ريانة برناوي: شفناها كروية.. الأرض كروية.

وصول لأرض الوطن

ووصل رائدا الفضاء السعوديين ريانة والقرني لمطار الرياض قبل أيام، وسط حفاوة وتصفيق من الجميع لدى وصولهم للمطار.

رحلة الـ8 أيام

وفي وقت سابق، أعلنت الهيئة السعودية للفضاء أن المركبة الفضائية التي يستقلها رائدا الفضاء السعوديان هبطت في مياه المحيط الأطلسي، بعد رحلة استغرقت ثمانية أيام.

وأوضحت الهيئة أنها كانت رحلة علمية مميزة في محطة الفضاء الدولية، حققت مساعي السعودية في الإسهام في الأبحاث العلمية التي تخدم البشرية، وللاستفادة منها لبناء القدرات الوطنية في مجال الرحلات الفضائية المأهولة.

 

 

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