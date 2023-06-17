وأظهرت صور إلغاء عملية الإطلاق في هيوليفا جنوب غربي إسبانيا، بعد أن وصل العد التنازلي إلى الصفر، مع اندلاع اللهب والدخان لفترة وجيزة من منصة الإطلاق.

قال راؤول توريس الرئيس التنفيذي للشركة وأحد مؤسسيها في بيان: “نجحت 99.9 بالمئة من الإجراءات. إطلاق صاروخ أمر غاية في الصعوبة، لكننا نقترب أكثر فأكثر. سنبذل جهدًا أكبر مرة أخرى”.

جهود أوروبا بالفضاء

وقالت الشركة إن الإطلاق توقف بسبب خطأ في تحرير الكابلات. وكانت مهمة الإطلاق من مركز عسكري لأبحاث الفضاء هي الأولى من نوعها في أوروبا الغربية.

صارت جهود أوروبا لتطوير قدرات لإرسال أقمار صناعية صغيرة إلى الفضاء محور اهتمام كبير، بعد إخفاق شركة “فيرجن أوربت” في إطلاق صاروخ إلى المدار من الأراضي البريطانية في يناير.

¡¡ABORTO durante la ignición!! El cohete MIURA-1 no ha podido despegar el día de hoy, pero se encuentra seguro en la plataforma 🚀pic.twitter.com/AlbuabzTux — Frontera Espacial (@FronteraSpacial) June 17, 2023

أسباب الانتكاسة

الصاروخ “ميورا 1” الذي أنتجته شركة “بي إل دي سبيس” جرت تسميته على اسم سلالة من الثيران المقاتلة، ويعادل ارتفاعه مبنى من 3 طوابق، ولديه سعة شحن تصل إلى 100 كيلوغرام، ويمكن استخدامه أيضًا لإجراء تجارب انعدام الجاذبية. وتم تأجيل محاولة سابقة لتجربة إطلاق في أواخر مايو بسبب قوة الرياح على ارتفاعات عالية.

جاءت الانتكاسة بعد ساعات من تأجيل الإطلاق الأخير لأكبر صاروخ فضاء أوروبي، “أريان 5″، من مركز كورو في جويانا الفرنسية.

تأجيل إطلاق الصاروخ للفضاء

قالت شركة “بي إل دي سبيس” المشغلة إنها اكتشفت مشكلة في إحدى الوظائف الأساسية بالصاروخ وقررت تأجيل الإطلاق. وأضافت عبر “تويتر” أن التحليلات جارية لتحديد موعد إطلاق جديد.

بانتهاء عمل الصاروخ “أريان 5″، تبقى أوروبا بدون آلية مستقلة للوصول إلى الفضاء لعدة أشهر، بعد تأجيل تشغيل الصاروخ “أريان 6”.