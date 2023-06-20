Icon

عملية إنقاذ غواصة تايتنك: الأكسجين يكفي 40 ساعة فقط Icon ألف سكوتر لخدمة الحجاج للعام الثاني على التوالي Icon وظائف شاغرة لدى هيئة تطوير حائل Icon ريال مدريد يؤجل التعاقد مع بديل بنزيما Icon وظائف شاغرة لدى المراعي في 3 مدن Icon نجل بايدن يقر بمخالفات ضريبية وحيازة سلاح ناري Icon إحباط تهريب 14000 قرص إمفيتامين بطائرة درون في تبوك Icon جوندوجان يرفض الانضمام لـ الهلال والنصر ويحدد ناديه المقبل Icon ارتفاع الليرة التركية لأعلى قيمة وسط ترقب لقرار هام Icon رئاسة الهيئات تعتمد الوسائل الرقمية لخدمة الحجاج Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
كان على متن الغاطسة خمسة أشخاص

عملية إنقاذ غواصة تايتنك: الأكسجين يكفي 40 ساعة فقط

الثلاثاء ٢٠ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٩:١٣ مساءً
عملية إنقاذ غواصة تايتنك: الأكسجين يكفي 40 ساعة فقط
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشفت تقارير ووسائل إعلام أجنبية، أن فرق الإنقاذ الأمريكية والكندية تواصل لليوم الثالث على التوالي عملية البحث عن الغاطسة “تيتان” التي فُقد الاتصال بها الأحد الفائت بعدما انطلقت في رحلت استكشافية إلى أعماق المحيط بهدف زيارة حطام التيتانيك، وذلك ضمن عملية أطلق عليها اسم إنقاذ غواصة تايتنك، وكان على متن الغاطسة خمسة أشخاص.

موقع حطام تايتنك
موقع حطام تايتنك

عملية إنقاذ غواصة تايتنك

وأردف خفر السواحل الأمريكي أن جهود الإنقاذ لم تثمر حتى الآن وكمية الأكسجين المتوفرة على متن “تيتان” تكفي لأربعين ساعة أخرى فقط، وفقًا لآخر المستجدات، الخاصة بعملية إنقاذ غواصة تايتنك.

قد يهمّك أيضاً
طقس السعودية اليوم السبت .. الأرصاد تحذر من أمطار ورياح مثيرة للأتربة في 4 مناطق

طقس السعودية اليوم السبت .. الأرصاد تحذر من أمطار ورياح مثيرة للأتربة...

وصول 554 حاجاً ضمن الفوج الأول من حجاج السنغال لمكة المكرمة

وصول 554 حاجاً ضمن الفوج الأول من حجاج السنغال لمكة المكرمة

من المعروف أن شركة “أوشن غيت إكسبديشنز” هي القائمة على تشغيل الغاطسة، وهي شركة خاصة أمريكية، تستخدم ثلاثة أنواع من الغاطسات.

وتختلف الغاطسات عن الغواصات، فالثانية، وهي عسكرية غالباً، تعتبر مركبات مستقلة قادرة على إدارة نفسها ذاتياً وتجديد الهواء بنفسها، بعكس الأولى التي غالباً ما تديرها سفينة مرافقة لها على سطح الماء والتي لديها هامش مناورة محدود ولا يمكنها البقاء طويلاً تحت الماء.

آلية عمل الغواصة

ويمكن أن يدير الغاطسة طاقم على متنها، ولكنه بجميع الأحوال يرتبط ارتباطاً وثيقاً بطاقم آخر على السطح.

وكانت الغاطسات تستخدم في السابق لإجراء الأبحاث العلمية، ومؤخراً بدأ استخدامها يتوسع إلى القطاع السياحي.

ويوم الأحد، فقد الاتصال بغاطسة “تيتان” التي يبلغ طولها نحو 6.5 أمتار بعد أقل من ساعتين من بدء رحلتها نزولاً لزيارة حطام سفينة تيتانيك التي غرقت عام 1912 وتقبع الآن على عمق نحو ثلاث كيلومترات في الجزء الشمالي من المحيط الأطلسي

وكانت الغاطسة تحمل ثلاثة أشخاص دفعوا أموالاً لقاء الرحلة الاستكشافية وهم الملياردير البريطاني هاميش هاردينغ ورجل الأعمال الباكستاني شاه زاده داوود وابنه سليمان

بحسب موقع الشركة، تبلغ تكلفة البطاقة الواحدة لرحلة استكشاف التيتانيك نحو 250 ألف دولار أمريكي.

الغواصة المفقودة في موقع حطام تايتنك
الغواصة المفقودة في موقع حطام تايتنك

معلومات عن تيتان

ويشير موقع “أوشن غيت إكسبديشنز” إلى أن “تيتان” التي صمّم بدنها من ألياف الكربون والتيتانيوم قادرة على حمل خمسة أشخاص [قائد الغاطسة إضافة إلى طاقم مؤلف من أربعة أشخاص]

ويضيف الموقع أنها قادرة على الغوص إلى عمق 4000 متر، وقد تستخدم للاستطلاع وجمع البيانات وحتى للتصوير أو اختبار التكنولوجيا في الأعماق.

ويوضح الموقع أنها أخفّ من أي غاطسة مشابهة [10.432 كيلوغراماً]، وأنها قادرة على نقل حمولة تبلغ 685 كيلوغراماً

أما عن سرعتها، فيقول الموقع إنها تبحر بسرعة ثلاث عقدات، أي نحو 5.5 كيلومترات في الساعة.

الغاطسة مزوّدة بأنظمة لمراقبة الضغط والبدن بطريقة مباشرة، ما يجعلها آمنة إلى حدود بعيدة. وتقول الشركة أن هذه التكنولوجيا تنذر الربّان باكراً في حال حصول طارئ يتعلق بالضغط أو ببدن الآلية كي يتمكن من الصعود إلى السطح بأسرع وقت

ويمكن أن تبقى الغاطسة تحت الماء لمدة 96 ساعة وأكثر إذا كان فيها أقل من خمسة أشخاص.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أرامكو أكثر الشركات ربحية على مستوى العالم
السعودية اليوم

أرامكو أكثر الشركات ربحية على مستوى العالم

السعودية اليوم
البيت الأبيض يقترب من عقد صفقة بشأن سقف الديون
العالم

البيت الأبيض يقترب من عقد صفقة بشأن...

العالم
لقطات لعنكبوت يلتهم طائرًا ضخمًا
غرائب

لقطات لعنكبوت يلتهم طائرًا ضخمًا

غرائب
لحظة التهام قرش لأسماك صغيرة تكتلت معاً لإخافته
غرائب

لحظة التهام قرش لأسماك صغيرة تكتلت معاً...

غرائب
موت نجم إشعاعه أشد مليون مرة من الشمس
حصاد اليوم

موت نجم إشعاعه أشد مليون مرة من...

حصاد اليوم
بيرناردو سيلفا يثير قلق مانشستر سيتي
الرياضة

بيرناردو سيلفا يثير قلق مانشستر سيتي

الرياضة
شؤون الحرمين تطلق مبادرة “مظلة وقاية”
السعودية اليوم

شؤون الحرمين تطلق مبادرة “مظلة وقاية”

السعودية اليوم
ابنة فهد الحيان عن نظارته الشهيرة في طاش: يا مال الجنة
السعودية اليوم

ابنة فهد الحيان عن نظارته الشهيرة في...

السعودية اليوم