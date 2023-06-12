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لإزالة لب السن الملتهب

عملية جراحية لبايدن اليوم الاثنين

الإثنين ١٢ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٢٠ مساءً
عملية جراحية لبايدن اليوم الاثنين
المواطن - فريق التحرير

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كشفت الخدمة الصحفية للبيت الأبيض، أن أطباء الأسنان سيجرون عملية جراحية للرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الاثنين، لإزالة لب ملتهب- وهو النسيج الضام الذي يملأ تجويف السن.

إزالة لب السن

وبحسب الخدمة الصحفية: “هذا الصباح في البيت الأبيض، سيخضع الرئيس لعملية جراحية لإزالة لب السن”.

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وأفاد المقربون من الزعيم الأمريكي، بأن هذا الإجراء لن يتم تحت تأثير التخدير العام، ولا توجد خطط لنقل السلطة مؤقتًا، وشدد البيت الأبيض على أنه “لن يخضع الرئيس للتخدير العام، ولن يتم سن التعديل الخامس والعشرين من دستور الولايات المتحدة”.

وينص التعديل المذكور على نقل الصلاحيات إلى نائب رئيس الولايات المتحدة في حالة عزل رئيس الدولة من منصبه، وكذلك في حالة وفاته أو استقالته.

ستنتهي اليوم الاثنين

وبحسب ما ذكره الطبيب المعالج للرئيس بايدن، كيفين أوكونور، فقد اشتكى الزعيم الأمريكي من ألم في الأسنان في 11 يونيو الجاري، وأجرى المتخصصون فحصًا في البيت الأبيض وقرروا ضرورة إزالة السن. وفي نفس اليوم تم التحضير للعملية. وشدد الطبيب على أن “الرئيس تحمل الإجراء جيدًا ولم تحدث مضاعفات”.

وذكر أوكونور: “هذا الصباح يشعر الرئيس ببعض الانزعاج، وهو ما كان متوقعًا”، مضيفًا أن العملية ستنتهي اليوم الاثنين.

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