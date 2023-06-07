عمومية “حديد وطني” تقر زيادة رأس المال بنسبة 50%

وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة وطني للحديد والصلب “حديد وطني” التي عقدت أمس 6 يونيو الجاري على اقتراح مجلس الإدارة بزيادة رأسمال الشركة عبر منح أسهم مجانية للمساهمين من خلال رسملة 60.55 مليون ريال من الأرباح المبقاة.

زيادة رأس مال الشركة

وقالت الشركة في بيان لها على “تداول” اليوم الأربعاء، إن رأس مال الشركة سيرتفع إلى 181.65 مليون ريال مقسمة على 18.165 مليون سهم عادي، بينما رأس المال الحالي 121.1 مليون ريال، موزع على 12.11 مليون سهم عادي.

وبلغت نسبة الزيادة المقررة في رأس المال 50%، بهدف تعزيز خطة النمو الاستراتيجي للشركة والتأكيد على ملاءتها المالية.

وأوضحت أن تاريخ أحقية أسهم المنحة لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

وفي حالة وجود كسور أسهم، سيتم تجميعها في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم، وتباع بسعر السوق، ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل حسب حصته، خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم.

تعديل المادة 7

وأقرت الجمعية العامة غير العادية لشركة “حديد وطني” تعديل المادة “7” من نظام الشركة الأساس والمتعلقة برأس المال، وتعديل المادة “8” من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بالاكتتاب في الأسهم، وسياسة توزيع الأرباح.

ووافقت الجمعية على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ 2 يوليو 2023 ومدتها ثلاث سنوات ميلادية تنتهي في 1 يوليو 2026 والمرشحون هم كل من عبد الكريم محمد الراجحي ويوسف محمد الطريف ومشعل عبدالكريم الراجحي ومشاري عبدالكريم الراجحي ومحمد عبدالرحمن الوسيدي وياسر زومان الزومان.

وكانت هيئة السوق المالية السعودية، وافقت يوم 5 أبريل الماضي على طلب شركة “وطني للحديد والصلب” زيادة رأس مالها عبر توزيع أسهم مجانية.