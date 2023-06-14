عمومية “شمس” توافق على تجزئة القيمة الاسمية للسهم إلى 0.50 ريال

أعلنت شركة المشروعات السياحية “شمس” نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية “الاجتماع الثاني” وجاءت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية كما هو موضح أدناه.

وتضم الاجتماع، الموافقة على تعديل رأس المال المصرح به وتقسيم أسهم الشركة وفقا لما يلي:

– رأس المال المصرح به: (1,200,000,000) مليار ومائتان مليون ريال.

تجزئة القيمة الاسمية للسهم

– رأس المال المصدر: (578,236,230) خمسمائة وثمانية وسبعون مليونا ومائتين وستة وثلاثون ألفا ومائتين وثلاثون ريالا.

– القيمة الاسمية للسهم قبل التعديل: (10) ريالات.

– القيمة الاسمية للسهم بعد التعديل: (0.50) ريال.

– عدد الأسهم قبل التعديل: (57,823,623) سهما.

– عدد الأسهم بعد التعديل: (1,156,472,460) سهما.

وأكدت الشركة أنه لا يوجد تغير في رأسمال الشركة المصدر قبل وبعد عملية تقسيم الأسهم.