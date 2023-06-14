عمومية “شمس” توافق على تجزئة القيمة الاسمية للسهم إلى 0.50 ريال

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وتضم الاجتماع، الموافقة على تعديل رأس المال المصرح به وتقسيم أسهم الشركة وفقا لما يلي:
– رأس المال المصرح به: (1,200,000,000) مليار ومائتان مليون ريال.
– رأس المال المصدر: (578,236,230) خمسمائة وثمانية وسبعون مليونا ومائتين وستة وثلاثون ألفا ومائتين وثلاثون ريالا.
– القيمة الاسمية للسهم قبل التعديل: (10) ريالات.
– القيمة الاسمية للسهم بعد التعديل: (0.50) ريال.
– عدد الأسهم قبل التعديل: (57,823,623) سهما.
– عدد الأسهم بعد التعديل: (1,156,472,460) سهما.
وأكدت الشركة أنه لا يوجد تغير في رأسمال الشركة المصدر قبل وبعد عملية تقسيم الأسهم.