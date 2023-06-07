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للمساهمين عن العام 2022

عمومية “مكة للإنشاء” توافق على توزيع 165 مليون ريال أرباحًا

الأربعاء ٧ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٥٢ صباحاً
عمومية “مكة للإنشاء” توافق على توزيع 165 مليون ريال أرباحًا
المواطن - فريق التحرير

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أعلن “مجلس إدارة شركة مكة للإنشاء والتعمير” نتائج التصويت على بنود جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية “الاجتماع الأول” الذي عقد يوم الثلاثاء، حيث تضمنت البنود الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ 164.81 مليون ريال على المساهمين.

أرباح عن العام 2022

وأوضحت الشركة، في بيان لها على “تداول”، أن هذه الأرباح تمثل الفترة المالية المنتهية في تاريخ 31 ديسمبر 2022 بواقع ريال للسهم الواحد.

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الأحقية للمساهمين المالكين

وتمثل الأرباح أيضا 10 في المائة من رأس المال، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

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