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أكد أنه كان سباقًا للخير ومبادرًا في واجبه

عم الشهيد الفريح: لو جاز لنا تحويل العزاء عرس لفعلنا

الثلاثاء ١٣ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٧:٥٧ مساءً
عم الشهيد الفريح: لو جاز لنا تحويل العزاء عرس لفعلنا
المواطن - فريق التحرير

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كشف فهد الفريح عم رجل الأمن عبدالعزيز الفريح، أن الشهيد له مآثر لا تحصى مع أهالي رفحاء وزملائه، موضحًا أنه كان مبادرًا لمكافحة المخدرات بكافة أشكالها.

سباق للخير

وأضاف فهد الفريح في تصريحات لقناة “العربية”، أنه كان يلبي أي دعوة لأي مداهمة فلم يعتذر قط عنها، وكان والده يحثه على ذلك بالمبادرة والمسارعة في أداء عمله وواجبه للوطن.

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وأشار إلى أنه كان سباقًا لعمل الخير في كل مجال داخل العمل وخارجه، وكان محبوبًا للغاية من أقاربه وزملائه، لافتًا إلى أن الجميع يتمنى هذه الميتة المشرفة التي قلما تحصل، ونعتبرها كأهله تاجًا على رؤوسنا.

وأكد أن الفريح لديه ابنين وبنت، لافتًا إلى أن كل أسرته صابرة محتسبة مستبشرة، ولو جاز له أن يجعلوا هذا العزاء عرس لفعلوا.

تشييع الفريح

وشيعت جموع غفيرة من أهالي رفحاء رجل الأمن عبدالعزيز الفريح الذي استشهد إثر إصابته أثناء أداء واجبه في القبض على أحد المطلوبين في قضايا ترويج مخدرات بمحافظة رفحاء.

من جانبه نقل مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، تعازي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، لأسرة وذوي شهيد الواجب الرقيب عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفريح، أحد منسوبي الأمن العام.

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