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عناية تقدم 64 خدمة مجانية عبر 11 فرعًا Icon مشاهد الفرحة لأهالي وزوار المسجد النبوي خلال عيد الأضحى Icon %50 من الحجاج رموا الجمرة الكبرى قبل الساعة الواحدة ظهرًا Icon عرفات يسجل أعلى درجة حرارة في المشاعر المقدسة اليوم بـ47 مئوية Icon تابعوا نشرات الطقس لاختيار الوقت الأنسب للنسك Icon آيفون 15 بـ 6 تغييرات رئيسية منها الشاحن والشريحة Icon رجال الأمن يسعفون حاجة في ثوان معدودة Icon الديوان الملكي: وفاة سعود بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود Icon قافلة الصحة تعيد الابتسامة لحاج كاد المرض يمنعه من الوقوف بعرفة Icon اشتراطات لازمة ووثائق مطلوبة أثناء عبور جسر الملك فهد Icon

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مراكز لخدمة ضيوف الرحمن بلغاتهم الأم

عناية تقدم 64 خدمة مجانية عبر 11 فرعًا

الأربعاء ٢٨ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٤:٥٣ مساءً
عناية تقدم 64 خدمة مجانية عبر 11 فرعًا
المواطن - فريق التحرير

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“خدمة الحاج شرفٌ لنا”.. شعار ترفعه السعودية للتعبير عن فخرها واعتزازها بخدمة ضيوف الرحمن، وتجسّده أجهزتها فعليًا عبر صور متنوعة وفق عمل متناغم، ابتداء من بلد الضيف وحتى مغادرته المملكة، مرورًا برحلته لأداء مناسك الحج.

عناية

عناية“، هو الاسم الذي اختارته وزارة الحج والعمرة في السعودية لمراكزها الـ (11)، المعنية بخدمة ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين على مدار الساعة، ويرمز معناه إلى: المعاملة الحسنة التي يعامل بها شَخْص آخَر بالسَّهَر عليه، وتوفير أسباب الرَّاحة له.

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وتُعد تلك المراكز – التي بدأت نواتها الأولى قبل 3 سنوات – إحدى مبادرات وزارة الحج والعمرة في تقديم خدمات مجانية، مباشرة وأخرى ذاتية، لقطاع الأفراد وحتى الأعمال، من خلال كوادر وطنية مؤهلة تخاطب المستفيدين من خلال 9 لغات عالمية، بالإضافة إلى أجهزة تقنية عالية الأداء والجودة.
وتهدف تلك المراكز إلى الارتقاء بخدمة الحجاج والمعتمرين والزوار، وتقديم أفضل الخدمات لهم، وتمكينهم من تأدية مناسكهم بيسر وسهولة، بالإضافة إلى إثراء وتعميق تجربتهم الدينية والثقافية، تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030م.

مراكز منتشرة

وتقدم تلك المراكز المنتشرة في مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة، بالإضافة إلى المشاعر المقدسة، (64) خدمة لقطاع الأعمال وللأفراد، ومن أبرز تلك الخدمات: الإرشاد والتوجيه، الإجابة عن كافة الاستفسارات، تلقي الشكاوي والبلاغات، تلقي بلاغات المفقودات والمفقودين، التفويج، بطاقة الحاج، نسك، توكلنا، خدمات إثرائية.

أما أبرز خدمات قطاع الأعمال بـ عناية فهي: تمديد التأشيرة، والإجابة عن استفسارات الوكلاء الخارجيين عن حالة تأهيلهم، وتسجيل وتغيير مديري شركات العمرة، وتغيير موقع شركة أو مؤسسة، إلى جانب اعتماد مفوضي خدمات الإسكان والإعاشة للحج، بالإضافة إلى تحديث بيانات السجل التجاري.
وتعمل تلك المراكز – التي تُعدّ بمثابة فروع مصغرة للوزارة – في تقديم الخدمات لضيف الرحمن بلغته الأم، وإنجاز خدمته وفق ظرف زمني لا يتجاوز 3 دقائق، بهدف تمكينه من مواصلة رحلته بيسر وطمأنينة.

الجدير بالذكر أن إجمالي الخدمات التي قدمتها مراكز عناية عبر فروعها الـ (11)، بلغت أكثر من 860,197 خدمة وذلك منذ تأسيسها، فيما بلغ عدد الخدمات المقدمة للمستفيدين خلال العام الجاري 1444هـ 121,029 خدمة.

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