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وسط نشاط للرياح وتساقط للبرد

عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على الطائف

الأربعاء ١٤ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٧:١٤ مساءً
عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على الطائف
المواطن - فريق التحرير

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أصدر المركز الوطني للأرصاد تحذيرًا من عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على محافظة الطائف بمنطقة مكة المكرمة.

ويصاحب هذه العواصف، نشاط في الرياح السطحية، وانعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد وجريان للسيول.

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وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من منطقتي جازان وعسير، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا يتخللها سحب رعدية ممطرة مسبوقة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقة الباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.

كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، الشرقية والرياض.

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