عواصف رعدية وأمطار غزيرة على عسير حتى الـ9 مساءً

أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم الأربعاء، تحذيرًا من تكون عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على منطقة عسير، وفقًا لما ذكره المركز الوطني للأرصاد.

المناطق المتأثرة

وأوضحت مديرية الدفاع المدني عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أن الحالة الجوية بعسير تشمل أبها، أحد رفيدة، الحرجة، الربوعة، خميس مشيط، سراة عبيدة، وظهران الجنوب.

ودعت المديرية المواطنين إلى ضرورة الابتعاد عن تجمعات المياه وبطون الأودية والسيول حفاظاً على سلامتهم.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من منطقتي جازان وعسير، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا يتخللها سحب رعدية ممطرة مسبوقة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقة الباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.

كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، الشرقية والرياض.